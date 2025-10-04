Babiš pred novinármi nahlas čítal gratulačnú SMS od Macrona
- DNES - 21:24
- Praha
Lídrovi hnutia ANO Andrejovi Babišovi k víťazstvu vo voľbách do Poslaneckej snemovne zagratuloval aj francúzsky prezident Emmanuel Macron či taliansky vicepremiér Matteo Salvini.
Povedal to novinárom samotný Babiš, podľa ktorého sa spomínaní lídri už tešia na spoluprácu.
Babiš pred novinármi nahlas prečítal gratulačnú SMS vo francúzštine od Macrona.
K volebnému víťazstvu mu zablahoželali aj kolegovia z politickej skupiny Patrioti pre Európu (PfE) - predseda francúzskej opozičnej strany Národné združenie Jordan Bardella a taliansky vicepremiér Matteo Salvini.
Salvini očakáva, že sa Babiš zameria na boj s migráciou, zastavenie vojny na Ukrajine a tiež na „zastavenie šialenej politiky Bruselu“. Taliansky vicepremiér vyzdvihol aj podľa jeho slov vynikajúci výsledok strany Motoristi.
„V Českej republike je to prílivová vlna v prospech slobody podnikania, za ukončenie represívnej ekológie a proti nekontrolovanej imigrácii,“ napísal na sieti X Bardella a zagratuloval hnutiu ANO.
Vo voľbách do Poslaneckej snemovne po sčítaní 99,91 percenta hlasov zvíťazilo hnutie ANO s 34,58 percenta odovzdaných hlasov. Na druhom mieste sa nachádza koalícia SPOLU s 23,32 percenta a tretie je hnutie Starostovia a nezávislí (STAN) s 11,21 percenta. Volebná účasť dosiahla 69 percent.
Babiš: Chcem, aby vzťahy medzi SR a ČR boli ako predtým
Predseda hnutia ANO Andrej Babiš chce, aby vzťahy medzi Slovenskom a Českom opäť fungovali tak ako za jeho predchádzajúcej vlády.
Hnutie SPD chce byť súčasťou novej vlády, vyhlásil Okamura
České hnutie Sloboda a priama demokracia (SPD) chce byť podľa svojho predsedu Tomia Okamuru súčasťou novej vládnej koalície.
Vít Rakušan zagratuloval ANO, z tretieho miesta STAN je sklamaný
Šéf hnutia Starostovia a nezávislí (STAN) a súčasný minister vnútra Vít Rakušan v sobotu zagratuloval hnutiu ANO k víťazstvu v parlamentných voľbách.
Pravda zvíťazila, komentoval Babišovo presvedčivé víťazstvo Orbán
Pravda zvíťazila! Andrej Babiš s presvedčivým náskokom vyhral české parlamentné voľby, uviedol v sobotu na Facebooku predseda maďarskej vlády Viktor Orbán.