Babiš: Chcem, aby vzťahy medzi SR a ČR boli ako predtým
- DNES - 21:05
- Praha
Predseda hnutia ANO Andrej Babiš chce, aby vzťahy medzi Slovenskom a Českom opäť fungovali tak ako za jeho predchádzajúcej vlády.
Rovnako chce, aby Vyšehradská štvorka (V4) bola opäť silná. Končiaci premiér Petr Fiala V4 rozbil, lebo tomu nerozumel, povedal rodák z Bratislavy v slovenčine novinárom vo volebnom štábe ANO.
„Prezident (Peter) Pellegrini mi gratuloval esemeskou, Robert Fico mi telefonoval. Mrzí ma, že premiér Fiala vôbec nepochopil, čo je to politika, čo je to V4, ktorá bola veľmi silná - 65 miliónov ľudí. A spolupracovali sme, mali sme rokovania s (francúzskym prezidentom Emmanuelom) Macronom, (niekdajšou nemeckou kancelárkou Angelou) Merkelovou či s Japonskom... My sme boli silní a dosahovali sme veľké výsledky. Fiala to rozbil, lebo tomu nerozumel,“ povedal Babiš.
Chce, aby vzťahy medzi Českom a Slovenskom boli také, ako boli predtým, než ich súčasná česká vláda podľa neho pokazila. „Na esemesky som to riadil. Protokol skákal z okna,“ povedal so smiechom český expremiér. Podľa svojich slov nerozumie tomu, prečo súčasní českí koaliční politici „mudrujú“ a odporúčajú niečo Slovákom. „Nech si Slováci zvolia, koho chcú, a my budeme spolupracovať s tými, ktorí tam budú,“ povedal s tým, že spoluprácu so Slovenskom chce začať v oblasti emisných povoleniek ETS 2, ktoré chce odmietnuť.
Vzťahy so Slovenskom sú podľa neho dôležité preto, lebo s Českom kedysi tvorilo spoločný štát. „Ak by (bývalý slovenský premiér Vladimír) Mečiar s (bývalým českým premiérom Václavom) Klausom nerozbili Česko-Slovensko, tak tu nestojím a mám možno lepší život. Mojim hejterom vždy odkazujem: zavolajte Klausovi a Mečiarovi. Inak by som nezaložil Agrofert v januári 1993 a nebol tu,“ podotkol šéf ANO.
