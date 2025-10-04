Hnutie SPD chce byť súčasťou novej vlády, vyhlásil Okamura
- DNES - 21:04
- Praha
České hnutie Sloboda a priama demokracia (SPD) chce byť podľa svojho predsedu Tomia Okamuru súčasťou novej vládnej koalície.
Okamura po skončení volieb povedal, že sa ešte v sobotu stretne so šéfom víťazného hnutia ANO Andrejom Babišom, aby s ním rokoval o prípadnej spolupráci. Informuje o tom TASR na základe spravodajských serverov Seznam Zprávy a Novinky.cz.
Schôdzka je už naplánovaná, uviedol Okamura pred novinármi vo volebnom štábe SPD. „Bude pre nás najdôležitejšie, aby sme boli súčasťou novej vládnej konštelácie, ktorá nahradí Fialovu vládu,“ povedal Okamura. Ďalej sa podľa vlastných slov vyjadrí až po tom, ako si vypočuje predstavy a požiadavky Babiša. Styčných bodov v programoch oboch strán vidí mnoho.
Babiš na tlačovej konferencii predtým povedal, že ANO bude rokovať s SPD a stranou Motoristi sebe, no bude sa usilovať o vytvorenie samostatnej vlády. V Českej televízii následne uviedol, že preferuje menšinovú vládu. „Najväčšie zdržovanie vlády je koaličné rokovanie... Samozrejme potrebujeme podporu, takže by sme uzavreli nejaké zmluvy o podpore,“ priblížil.
Okamura tiež povedal, že jeho hnutie v novej Poslaneckej snemovni nepodporí vydanie Babiša na trestné stíhanie v kauze Čapí hnízdo. Vyhlásil, že stíhanie v tejto kauze trvá príliš dlho.
Vo voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu zvíťazilo hnutie ANO s 34,59 percenta hlasov, na druhom mieste je koalícia SPOLU s 23,32 percenta a tretie je hnutie Starostovia a nezávislí (STAN) s 11,21 percenta, vyplýva zo sčítania 99,91 percenta volebných obvodov. Volebná účasť podľa doterajších údajov dosiahla 68,92 percenta.
