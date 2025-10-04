Vít Rakušan zagratuloval ANO, z tretieho miesta STAN je sklamaný
Šéf hnutia Starostovia a nezávislí (STAN) a súčasný minister vnútra Vít Rakušan v sobotu zagratuloval hnutiu ANO k víťazstvu v parlamentných voľbách.
Konštatoval, že prichádza vláda Andreja Babiša, a to podľa jeho slov určite s podporou extrémistov, čo je sklamaním. TASR o tom informuje podľa správ portálu Seznam a staníc ČT24 a CNN Prima News.
„Na hodnotenie výsledkov je skoro, môj prvý telefonát bude (českému premiérovi a lídrovi koalície SPOLU) Petrovi Fialovi a (predsedovi Českej pirátskej strany) Zdenkovi Hřibovi a budeme sa rozprávať o tom, ako má vyzerať naša opozičná práca,“ povedal Rakušan.
Vyjadril sklamanie aj z tretieho miesta, na ktorom sa jeho hnutie nachádza, avšak poznamenal, že plne rešpektuje vôľu občanov a výsledky demokratických volieb. STAN podľa neho venovalo poslednú fázu kampane tomu, aby pôvodná vládna päťkoalícia získala 101 mandátov.
„Možno mala byť tímovosť ešte väčšia, širšia. Ale budeme ju udržiavať aj naďalej,“ povedal.
Minister vnútra predtým uviedol, že ak STAN nezíska vo voľbách aspoň desať percent hlasov, skončí ako predseda tohto hnutia. Spomínaná hranica by podľa jeho slov bola neúspechom.
To, že sa do Poslaneckej snemovne nedostali komunisti, považuje Rakušan za nádejný moment týchto volieb.
Vo voľbách do Poslaneckej snemovne zvíťazilo hnutie ANO s 34,80 percenta po sčítaní 99,10 percenta hlasov. Na druhom mieste sa nachádza koalícia SPOLU s 23,18 percenta a tretie je hnutie Starostovia a nezávislí (STAN) s 11,16 percenta. Volebná účasť podľa doterajších údajov dosiahla 69 percent.
Pravda zvíťazila, komentoval Babišovo presvedčivé víťazstvo Orbán
Pravda zvíťazila! Andrej Babiš s presvedčivým náskokom vyhral české parlamentné voľby, uviedol v sobotu na Facebooku predseda maďarskej vlády Viktor Orbán.
Petr Fiala gratuloval hnutiu ANO k víťazstvu
Český premiér a líder koalície SPOLU Petr Fiala (ODS) zagratuloval v sobotu hnutiu ANO k víťazstvu v parlamentných voľbách. Výsledok je podľa neho jasný a je potrebné ho demokraticky rešpektovať.
Babiš: Víťazstvo vo voľbách je vrchol mojej politickej kariéry
Predseda hnutia ANO Andrej Babiš v sobotu po víťazstve vo voľbách do Poslaneckej snemovne ČR vyhlásil, že ide o vrchol jeho politickej kariéry, a poďakoval sa všetkým občanom, ktorí prišli v piatok a sobotu voliť.
Voľby ČR: Vo voľbách zvíťazilo opozičné hnutie ANO
Vo voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu, ktoré sa konali v piatok a sobotu, zvíťazilo opozičné hnutie ANO expremiéra Andreja Babiša.