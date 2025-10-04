Premiér Robert Fico poprial Andrejovi Babišovi šťastnú ruku pri tvorbe vládnej koalície
K víťazstvu v českých parlamentných voľbách zablahoželal lídrovi hnutia ANO Andrejovi Babišovi aj predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Oznámil to na sociálnej sieti.
„Práve som telefonicky zablahoželal víťazovi českých parlamentných volieb pánovi Andrejovi Babišovi a zaželal som mu šťastnú ruku a veľa múdrosti pri pretavovaní jeho volebného víťazstva do novej vládnej koalície,“ uviedol premiér.
Vo voľbách do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR (3. - 4. 10.) zvíťazilo hnutie ANO s 34,63 percenta po sčítaní 99,78 percenta hlasov. Na druhom mieste sa nachádza koalícia SPOLU s 23,29 percenta a tretie je hnutie Starostovia a nezávislí (STAN) s 11,19 percenta. Volebná účasť podľa doterajších údajov dosiahla 69 percent.
Politológovia: Víťazstvo ANO môže oživiť česko-slovenskú spoluprácu vlád
Víťazstvo hnutia ANO v českých voľbách nie je prekvapením, očakávania možno prekonal len výraznejší odstup, ktorým triumfovalo nad koalíciou Spolu.
Peter Pellegrini blahoželá Babišovi, želá si rozvoj slovensko-českých vzťahov
Prezident SR Peter Pellegrini blahoželá občanom Českej republiky k pokojným voľbám s vysokou účasťou. Gratuluje aj víťazovi volieb hnutiu ANO a jeho lídrovi Andrejovi Babišovi.
Prezident víta vyhlásenie Hamasu o prepustení rukojemníkov i smerovanie k mieru
Prezident SR Peter Pellegrini privítal vyhlásenie hnutia Hamas týkajúce sa prepustenia rukojemníkov a ich ochotu angažovať sa v mierovom návrhu, ktorý predložil americký prezident Donald Trump.
Rada KDH víta novelu ústavy, Františka Majerského a Františka Mikloška z klubu nevylúčili
Rada KDH víta schválenie novely Ústavy SR. Zároveň kritizuje súčasnú vládu a považuje KDH za „jasnú konzervatívnu a demokratickú“ alternatívu vládnej koalície.