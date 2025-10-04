  • Články
Premiér Robert Fico poprial Andrejovi Babišovi šťastnú ruku pri tvorbe vládnej koalície

  • DNES - 19:57
  • Bratislava
K víťazstvu v českých parlamentných voľbách zablahoželal lídrovi hnutia ANO Andrejovi Babišovi aj predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Oznámil to na sociálnej sieti.

Práve som telefonicky zablahoželal víťazovi českých parlamentných volieb pánovi Andrejovi Babišovi a zaželal som mu šťastnú ruku a veľa múdrosti pri pretavovaní jeho volebného víťazstva do novej vládnej koalície,“ uviedol premiér.

Vo voľbách do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR (3. - 4. 10.) zvíťazilo hnutie ANO s 34,63 percenta po sčítaní 99,78 percenta hlasov. Na druhom mieste sa nachádza koalícia SPOLU s 23,29 percenta a tretie je hnutie Starostovia a nezávislí (STAN) s 11,19 percenta. Volebná účasť podľa doterajších údajov dosiahla 69 percent.

Zdroj: Info.sk, TASR
