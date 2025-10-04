  • Články
Pravda zvíťazila, komentoval Babišovo presvedčivé víťazstvo Orbán

  • DNES - 19:44
  • Budapešť
Pravda zvíťazila! Andrej Babiš s presvedčivým náskokom vyhral české parlamentné voľby, uviedol v sobotu na Facebooku predseda maďarskej vlády Viktor Orbán.

Veľký krok pre Českú republiku, dobrá správa pre Európu. Gratulujem, Andrej!“ napísal Orbán.

Orbán s Babišom a s bývalým rakúskym ministrom vnútra Herbertom Kicklom založili koncom júna 2024 politickú skupinu Patriotov pre Európu. Tá zahŕňa takmer všetkých bývalých členov frakcie Identita a demokracia, ktorá v EP existovala medzi rokmi 2019 a 2024, a bývalých členov Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR). V europarlamente má 86 poslancov z 12 členských krajín.

Vo voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu, ktoré sa konali v piatok a sobotu, zvíťazilo opozičné hnutie ANO expremiéra Babiša. Pred vládnou koalíciou SPOLU má ANO tesne pred spočítaním všetkých hlasov už nedostihnuteľný náskok - má na konte 34,7 percenta hlasov, kým vládna koalícia SPOLU iba 23,3 percenta. Volebná účasť dosiahla takmer 69 percent.

Zdroj: Info.sk, TASR
