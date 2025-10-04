Pravda zvíťazila, komentoval Babišovo presvedčivé víťazstvo Orbán
- DNES - 19:44
- Budapešť
Pravda zvíťazila! Andrej Babiš s presvedčivým náskokom vyhral české parlamentné voľby, uviedol v sobotu na Facebooku predseda maďarskej vlády Viktor Orbán.
„Veľký krok pre Českú republiku, dobrá správa pre Európu. Gratulujem, Andrej!“ napísal Orbán.
Orbán s Babišom a s bývalým rakúskym ministrom vnútra Herbertom Kicklom založili koncom júna 2024 politickú skupinu Patriotov pre Európu. Tá zahŕňa takmer všetkých bývalých členov frakcie Identita a demokracia, ktorá v EP existovala medzi rokmi 2019 a 2024, a bývalých členov Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR). V europarlamente má 86 poslancov z 12 členských krajín.
Vo voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu, ktoré sa konali v piatok a sobotu, zvíťazilo opozičné hnutie ANO expremiéra Babiša. Pred vládnou koalíciou SPOLU má ANO tesne pred spočítaním všetkých hlasov už nedostihnuteľný náskok - má na konte 34,7 percenta hlasov, kým vládna koalícia SPOLU iba 23,3 percenta. Volebná účasť dosiahla takmer 69 percent.
Vít Rakušan zagratuloval ANO, z tretieho miesta STAN je sklamaný
Šéf hnutia Starostovia a nezávislí (STAN) a súčasný minister vnútra Vít Rakušan v sobotu zagratuloval hnutiu ANO k víťazstvu v parlamentných voľbách.
Petr Fiala gratuloval hnutiu ANO k víťazstvu
Český premiér a líder koalície SPOLU Petr Fiala (ODS) zagratuloval v sobotu hnutiu ANO k víťazstvu v parlamentných voľbách. Výsledok je podľa neho jasný a je potrebné ho demokraticky rešpektovať.
Babiš: Víťazstvo vo voľbách je vrchol mojej politickej kariéry
Predseda hnutia ANO Andrej Babiš v sobotu po víťazstve vo voľbách do Poslaneckej snemovne ČR vyhlásil, že ide o vrchol jeho politickej kariéry, a poďakoval sa všetkým občanom, ktorí prišli v piatok a sobotu voliť.
Voľby ČR: Vo voľbách zvíťazilo opozičné hnutie ANO
Vo voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu, ktoré sa konali v piatok a sobotu, zvíťazilo opozičné hnutie ANO expremiéra Andreja Babiša.