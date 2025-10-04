Politológovia: Víťazstvo ANO môže oživiť česko-slovenskú spoluprácu vlád
Víťazstvo hnutia ANO v českých voľbách nie je prekvapením, očakávania možno prekonal len výraznejší odstup, ktorým triumfovalo nad koalíciou Spolu.
Zhodli sa na tom slovenskí politológovia Darina Malová a Samuel Abrahám. Obaja takisto považujú za reálne výraznejšie oživenie slovensko-českých vzťahov na úrovni vlád oboch štátov.
Abrahám v rozhovore pre TASR poukázal na to, že líder ANO Andrej Babiš dokázal voličov osloviť aj prostredníctvom regionálnych lídrov v jednotlivých 14 volebných obvodoch, v ktorých sa hlasovalo. „Ak by bol aj v Českej republike len jeden volebný obvod, tak ako na Slovensku, možno by ANO takýto výsledok nedosiahlo,“ pripustil politológ.
Malová upozornila, že i napriek jednoznačnému víťazstvu ANO sa víťazné hnutie nezaobíde bez koaličného partnera či partnerov. „Podľa vyjadrení, ktorými sa vyhraňovali proti možnej spolupráci so stranami bývalej koalície, tak musia rokovať s Motoristami a SPD, bude zaujímavé sledovať, ako sa bude situácia vyvíjať,“ uviedla pre TASR.
Abrahám súhlasí s tým, že zostavenie novej českej vlády nemusí byť jednoduché, poukázal však na to, že SPD už naznačili tichú podporu prípadnému spojeniu ANO s Motoristami. „Napokon, SPD je strana, ktorej vyhovuje byť v opozícii. Nemá záujem preberať zodpovednosť za vládnutie, vyhovuje jej, ak môže kritizovať z opozičných pozícií,“ poznamenal.
Obaja si všímajú aj prepad hnutia Stačilo!. Malová mieni, že časť voličov zvažujúcich Stačilo! napokon dala prednosť ANO. „Je to aj výsledok dobrej kampane ANO, ktorá dokázala vo finále presvedčiť ľavicových voličov,“ uviedla. Abrahám za neúspechom Stačilo! vníma aj odraz toho, ako je česká spoločnosť citlivá na proruské a protieurópske nálady.
I keď definitívna podoba novej českej vlády ešte nie je známa, obaja si myslia, že by mohlo prísť k znovunaštartovaniu intenzívnejšej spolupráce českej i slovenskej vlády. Poukazujú pritom na to, že Babiš má nepochybne bližšie k súčasnej slovenskej vládnej garnitúre, ako to bolo v prípade končiaceho premiéra Petra Fialu. „Babiš je navyše pragmatik, ktorý pozná prostredie, deklaruje snahu oživiť V4. A napokon, pri súčasných postojoch Maďarska a z druhej strany Poľska by to bližšie spojenie s Českom mohlo pomôcť aj Slovensku,“ naznačil Abrahám.
Vo voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu, ktoré sa konali v piatok (3. 10.) a sobotu, zvíťazilo opozičné hnutie ANO expremiéra Babiša. Pred vládnou koalíciou SPOLU má pred spočítaním všetkých hlasov už nedostihnuteľný náskok.
Premiér Robert Fico poprial Andrejovi Babišovi šťastnú ruku pri tvorbe vládnej koalície
K víťazstvu v českých parlamentných voľbách zablahoželal lídrovi hnutia ANO Andrejovi Babišovi aj predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD).
Peter Pellegrini blahoželá Babišovi, želá si rozvoj slovensko-českých vzťahov
Prezident SR Peter Pellegrini blahoželá občanom Českej republiky k pokojným voľbám s vysokou účasťou. Gratuluje aj víťazovi volieb hnutiu ANO a jeho lídrovi Andrejovi Babišovi.
Prezident víta vyhlásenie Hamasu o prepustení rukojemníkov i smerovanie k mieru
Prezident SR Peter Pellegrini privítal vyhlásenie hnutia Hamas týkajúce sa prepustenia rukojemníkov a ich ochotu angažovať sa v mierovom návrhu, ktorý predložil americký prezident Donald Trump.
Rada KDH víta novelu ústavy, Františka Majerského a Františka Mikloška z klubu nevylúčili
Rada KDH víta schválenie novely Ústavy SR. Zároveň kritizuje súčasnú vládu a považuje KDH za „jasnú konzervatívnu a demokratickú“ alternatívu vládnej koalície.