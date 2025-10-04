Petr Fiala gratuloval hnutiu ANO k víťazstvu
- DNES - 19:28
- Praha
Český premiér a líder koalície SPOLU Petr Fiala (ODS) zagratuloval v sobotu hnutiu ANO k víťazstvu v parlamentných voľbách.
Výsledok je podľa neho jasný a je potrebné ho demokraticky rešpektovať. Priznal, že novú koalíciu nebude možné zložiť zo strán súčasnej vlády, informuje TASR podľa servera Novinky.cz a webu stanice ČT24.
Fiala na tlačovej konferencii konštatoval, že výsledok vládnych strán vrátane Pirátov je na počet hlasov o trocha lepší než vo voľbách v roku 2021, čo označil za „unikátny výsledok“ po rokoch ťažkého vládnutia. „Ale celkový výsledok volieb je jasný, voľby rozhodli hlasy, ktoré tentoraz neprepadli, ale koncentrovali sa pri hnutí ANO,“ uviedol vo volebnom štábe SPOLU.
Zodpovednosť z výsledkov hlasovania zatiaľ podľa vlastných slov nevyvodil a bude zvažovať ďalší postup. „Som si veľmi dobre vedomý svojej politickej zodpovednosti, ale som tiež človek, ktorý nerobí žiadne unáhlené rozhodnutie,“ odpovedal Fiala na otázku, či plánuje zotrvať vo funkcii predsedu ODS.
Koalícia SPOLU má podľa neho naďalej zmysel a on osobne sa nevzdáva. „Nevzdám boj o osud tejto krajiny. Nech sa nikto neteší na to, že by som bol rezignovaný alebo unavený. Som zvyknutý na to mať celý svoj život hoci aj menšinové názory, ale budem bojovať za to, aby táto krajina bola demokratická, slobodná a súčasťou Západu. A budem za to bojovať aj kvôli svojim deťom a vnukom,“ vyhlásil Fiala.
Vo voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu zvíťazilo hnutie ANO s 34,67 percenta hlasov, na druhom mieste je koalícia SPOLU s 23,27 percenta a tretie je hnutie Starostovia a nezávislí (STAN) s 11,19 percenta, vyplýva zo sčítania 99,64 percenta volebných obvodov. Volebná účasť podľa doterajších údajov dosiahla 68,91 percenta.
