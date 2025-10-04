Babiš: Víťazstvo vo voľbách je vrchol mojej politickej kariéry
- DNES - 19:00
- Praha
Predseda hnutia ANO Andrej Babiš v sobotu po víťazstve vo voľbách do Poslaneckej snemovne ČR vyhlásil, že ide o vrchol jeho politickej kariéry, a poďakoval sa všetkým občanom, ktorí prišli v piatok a sobotu voliť.
„Pre mňa je to vrchol mojej politickej kariéry. Náš prieskum ukazoval, že dostaneme 30 percent,“ povedal Babiš na tlačovej konferencii hnutia. „My chceme, aby Česká republika bola najlepším miestom na život v Európskej Únii. Urobíme pre to všetko, verte mi,“ sľúbil predseda ANO.
„Máme obrovskú radosť a chcem sa všetkým poďakovať, ktorí išli voliť. O to sme sa usilovali - o slobodné voľby, kde môžu rozhodovať ľudia,“ povedal Babiš.
„Budeme rokovať s SPD a Motoristami a usilovať sa o jednofarebnú vládu, ktorú by riadilo hnutie ANO,“ uviedol k téme povolebných diskusií Babiš.
Vo voľbách do Poslaneckej snemovne zvíťazilo hnutie ANO s 34,80 percenta po sčítaní 99,10 percenta hlasov. Na druhom mieste sa nachádza koalícia SPOLU s 23,18 percenta a tretie je hnutie Starostovia a nezávislí (STAN) s 11,16 percenta. Volebná účasť podľa doterajších údajov dosiahla 69 percent.
