Peter Pellegrini blahoželá Babišovi, želá si rozvoj slovensko-českých vzťahov

  • DNES - 18:45
  • Bratislava
Prezident SR Peter Pellegrini blahoželá občanom Českej republiky k pokojným voľbám s vysokou účasťou. Gratuluje aj víťazovi volieb hnutiu ANO a jeho lídrovi Andrejovi Babišovi.

Verí, že Česká republika bude mať po voľbách vládu, ktorá prispeje k rozvoju slovensko-českých vzťahov. Informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.

Blahoželám občanom Českej republiky k pokojným a demokratickým voľbám s vysokou volebnou účasťou. Blahoželám aj víťazovi volieb, hnutiu ANO a jeho predsedovi Andrejovi Babišovi. Verím, že Česká republika bude mať po voľbách vládu, ktorá prispeje k rozvoju slovensko-českých vzťahov a pomôže oživiť spoluprácu v rámci krajín V4,“ napísal Pellegrini.

Vo voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu, ktoré sa konali v piatok (3. 10.) a sobotu, zvíťazilo opozičné hnutie ANO expremiéra Babiša. Pred vládnou koalíciou SPOLU má pred spočítaním všetkých hlasov už nedostihnuteľný náskok.

Zdroj: Info.sk, TASR
