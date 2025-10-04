Peter Pellegrini blahoželá Babišovi, želá si rozvoj slovensko-českých vzťahov
Prezident SR Peter Pellegrini blahoželá občanom Českej republiky k pokojným voľbám s vysokou účasťou. Gratuluje aj víťazovi volieb hnutiu ANO a jeho lídrovi Andrejovi Babišovi.
Verí, že Česká republika bude mať po voľbách vládu, ktorá prispeje k rozvoju slovensko-českých vzťahov. Informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.
„Blahoželám občanom Českej republiky k pokojným a demokratickým voľbám s vysokou volebnou účasťou. Blahoželám aj víťazovi volieb, hnutiu ANO a jeho predsedovi Andrejovi Babišovi. Verím, že Česká republika bude mať po voľbách vládu, ktorá prispeje k rozvoju slovensko-českých vzťahov a pomôže oživiť spoluprácu v rámci krajín V4,“ napísal Pellegrini.
Vo voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu, ktoré sa konali v piatok (3. 10.) a sobotu, zvíťazilo opozičné hnutie ANO expremiéra Babiša. Pred vládnou koalíciou SPOLU má pred spočítaním všetkých hlasov už nedostihnuteľný náskok.
Prezident víta vyhlásenie Hamasu o prepustení rukojemníkov i smerovanie k mieru
Prezident SR Peter Pellegrini privítal vyhlásenie hnutia Hamas týkajúce sa prepustenia rukojemníkov a ich ochotu angažovať sa v mierovom návrhu, ktorý predložil americký prezident Donald Trump.
Rada KDH víta novelu ústavy, Františka Majerského a Františka Mikloška z klubu nevylúčili
Rada KDH víta schválenie novely Ústavy SR. Zároveň kritizuje súčasnú vládu a považuje KDH za „jasnú konzervatívnu a demokratickú“ alternatívu vládnej koalície.
Muž v Považskej Bystrici napadol člena politickej strany počas petičnej akcie
V sobotu v obedňajších hodinách v meste Považská Bystrica fyzicky napadol 77-ročný muž 47-ročného muža, ktorý v tom čase vykonával petičnú činnosť ako člen jednej z politických strán.
Strana Hlas navrhuje, aby sa pri petícii za referendum uvádzalo aj rodné číslo
Pri petícii, ktorou občania žiadajú vyhlásenie referenda, by mohlo byť po novom povinné uviesť aj rodné číslo.