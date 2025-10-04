Voľby ČR: Vo voľbách zvíťazilo opozičné hnutie ANO
- DNES - 17:58
- Praha
Vo voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu, ktoré sa konali v piatok a sobotu, zvíťazilo opozičné hnutie ANO expremiéra Andreja Babiša.
Pred vládnou koalíciou SPOLU má pred spočítaním všetkých hlasov už nedostihnuteľný náskok. TASR o tom informuje s odvolaním sa na Český štatistický úrad, televíziu CNN Prima News a server Novinky.cz.
Po sčítaní viac ako 95,14 percenta okrskov má ANO 35,46 percenta hlasov. Na druhom mieste sa nachádza koalícia SPOLU s podporou 22,66 percenta voličov. Na treťom mieste sú Starostovia a nezávislí (STAN) s 11,01 percenta hlasov, nasledovaní Pirátmi so ziskom 8,58 percenta. Hnutie SPD získalo 7,94 percenta a po prvý raz sa do snemovne dostali aj Motoristi so 6,84 percenta hlasov.
Tesne pod päťpercentnou hranicou potrebnou na zvolenie do Poslaneckej snemovne ČR zrejme skončí hnutie Stačilo! so ziskom 4,40 percenta hlasov.
Líder pražskej kandidátky ANO Havlíček už po príchode do štábu hnutia pre médiá uviedol, že diskusie o spolupráci sa zrejme začnú už v sobotu večer. Podľa jeho slov sa hnutie ANO programovo zhodne s Motoristami. „Netajili sme sa tým, že sú nám blízki,“ povedal reportérom.
Babiš: Víťazstvo vo voľbách je vrchol mojej politickej kariéry
Predseda hnutia ANO Andrej Babiš v sobotu po víťazstve vo voľbách do Poslaneckej snemovne ČR vyhlásil, že ide o vrchol jeho politickej kariéry, a poďakoval sa všetkým občanom, ktorí prišli v piatok a sobotu voliť.
Voľby ČR: Fiala: Tendencia nie je taká, akú by som si prial
Český premiér Petr Fiala (ODS) v sobotu reagoval na priebežné výsledky volieb do Poslaneckej snemovne českého parlamentu, podľa ktorých vedie hnutie ANO Andreja Babiša.
Voľby ČR: Po sčítaní vyše 80 percent okrskov vedie hnutie ANO
Vo voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu po sčítaní viac ako 80 percent okrskov vedie stále hnutie ANO expremiéra Andreja Babiša so ziskom 36,68 percenta hlasov.
