  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 4.10.2025Meniny má František
13°Bratislava

Voľby ČR: Fiala: Tendencia nie je taká, akú by som si prial

  • DNES - 17:56
  • Praha
Voľby ČR: Fiala: Tendencia nie je taká, akú by som si prial

Český premiér Petr Fiala (ODS) v sobotu reagoval na priebežné výsledky volieb do Poslaneckej snemovne českého parlamentu, podľa ktorých vedie hnutie ANO Andreja Babiša.

Uviedol, že výsledky sa nevyvíjajú podľa jeho predstáv. Informuje o tom TASR podľa správ spravodajského servera iDnes.cz a stanice ČT24.

Tendencia nie je taká, akú by som si prial. Z prvých výsledkov, ktoré máme k dispozícii, sa ukázalo, že sa hnutiu ANO podarilo koncentrovať hlasy niektorých ďalších strán,“ vyhlásil Fiala. Dodal, že podrobnejší komentár poskytne, keď budú známe presnejšie výsledky volieb.

Šéf hnutia Starostovia a nezávislí (STAN) Vít Rakušan sa pri príchode do štábu poďakoval voličom za vysokú účasť. „Účasť je vyššia než v minulých rokoch. Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí volili STAN,“ povedal Rakušan s tým, že priebežné výsledky ešte nebude komentovať.

Po sčítaní vyše 90 percent okrskov naďalej viedlo hnutie ANO so ziskom takmer 36 percent hlasov. Na druhom mieste bola priebežne koalícia SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) s podporou 22,21 percenta voličov. Na treťom mieste bolo hnutie Starostovia a nezávislí (STAN) s 10,94 percentami hlasov, nasledované Pirátmi so ziskom 8,43 percent. Do snemovne by sa podľa priebežných výsledkov dostali aj SPD s podporou 7,99 percenta a Motoristi so 6,87 percentami hlasov.

Tesne pod päťpercentnou hranicou potrebnou na vstup do Poslaneckej snemovne sa nachádzalo hnutie Stačilo! so ziskom 4,45 percenta hlasov.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Babiš: Víťazstvo vo voľbách je vrchol mojej politickej kariéry

Babiš: Víťazstvo vo voľbách je vrchol mojej politickej kariéry

DNES - 19:00Zahraničné

Predseda hnutia ANO Andrej Babiš v sobotu po víťazstve vo voľbách do Poslaneckej snemovne ČR vyhlásil, že ide o vrchol jeho politickej kariéry, a poďakoval sa všetkým občanom, ktorí prišli v piatok a sobotu voliť.

Voľby ČR: Vo voľbách zvíťazilo opozičné hnutie ANO

Voľby ČR: Vo voľbách zvíťazilo opozičné hnutie ANO

DNES - 17:58Zahraničné

Vo voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu, ktoré sa konali v piatok a sobotu, zvíťazilo opozičné hnutie ANO expremiéra Andreja Babiša.

Voľby ČR: Po sčítaní vyše 80 percent okrskov vedie hnutie ANO

Voľby ČR: Po sčítaní vyše 80 percent okrskov vedie hnutie ANO

DNES - 16:53Zahraničné

Vo voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu po sčítaní viac ako 80 percent okrskov vedie stále hnutie ANO expremiéra Andreja Babiša so ziskom 36,68 percenta hlasov.

Po spozorovaní dronu na letisku Frankfurt zadržali jeho pilota

Po spozorovaní dronu na letisku Frankfurt zadržali jeho pilota

DNES - 16:22Zahraničné

Po spozorovaní dronu v okolí letiska v nemeckom Frankfurte nad Mohanom zadržali muža podozrivého z toho, že toto bezpilotné lietadlo riadil.

Vosveteit.sk
Expert prezradil, čo musíš vo WhatsAppe zapnúť, aby si nebol ľahkou korisťou pre online podvodníkovExpert prezradil, čo musíš vo WhatsAppe zapnúť, aby si nebol ľahkou korisťou pre online podvodníkov
Obrovská vlna rozkolísala našu galaxiu, miliardy hviezd sa pohybujú ako nikdy predtýmObrovská vlna rozkolísala našu galaxiu, miliardy hviezd sa pohybujú ako nikdy predtým
Vracia sa studená vojna? USA zvažuje zavedenie jadrovej technológie, na ktorú nepomyslela viac ako 30 rokov. Dobehne Rusov a Čínu?Vracia sa studená vojna? USA zvažuje zavedenie jadrovej technológie, na ktorú nepomyslela viac ako 30 rokov. Dobehne Rusov a Čínu?
Gmail zavádza historickú novinku v ochrane e-mailov. Správy neuvidí ani samotný Google, no funkcia je zatiaľ obmedzenáGmail zavádza historickú novinku v ochrane e-mailov. Správy neuvidí ani samotný Google, no funkcia je zatiaľ obmedzená
Infiltrovali sme sa do podvodnej skupiny s ponukou práce. Poslali nám reálne peniaze, no o chvíľu nám chceli vybieliť účetInfiltrovali sme sa do podvodnej skupiny s ponukou práce. Poslali nám reálne peniaze, no o chvíľu nám chceli vybieliť účet
Facebook zaplavili falošné skupiny, ktoré seniorov lákajú na rôzne aktivity: Šíri sa cez ne zákerný RAT malvér DatzbroFacebook zaplavili falošné skupiny, ktoré seniorov lákajú na rôzne aktivity: Šíri sa cez ne zákerný RAT malvér Datzbro
Google Chrome a Gemini vytvárajú detailný profil o tvojom živote. Zbierané sú aj údaje, ktoré by si nečakalGoogle Chrome a Gemini vytvárajú detailný profil o tvojom živote. Zbierané sú aj údaje, ktoré by si nečakal
Rakovina môže mať nového nepriateľa. Táto látka z bežnej stravy zvyšuje účinnosť liekov a pomáha telu rozkladať nádoryRakovina môže mať nového nepriateľa. Táto látka z bežnej stravy zvyšuje účinnosť liekov a pomáha telu rozkladať nádory
Tvoj telefón už možno ovládajú hackeri. Stačí, že máš nainštalovanú túto „bezpečnostnú“ aplikáciuTvoj telefón už možno ovládajú hackeri. Stačí, že máš nainštalovanú túto „bezpečnostnú“ aplikáciu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP