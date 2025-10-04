  • Články
Prezident víta vyhlásenie Hamasu o prepustení rukojemníkov i smerovanie k mieru

  • DNES - 16:52
  • Bratislava
Prezident víta vyhlásenie Hamasu o prepustení rukojemníkov i smerovanie k mieru

Prezident SR Peter Pellegrini privítal vyhlásenie hnutia Hamas týkajúce sa prepustenia rukojemníkov a ich ochotu angažovať sa v mierovom návrhu, ktorý predložil americký prezident Donald Trump.

„Pre Izrael aj Hamas je nevyhnutné implementovať túto dohodu na dosiahnutie trvalého mieru na Blízkom východe,“ napísal prezident v angličtine na sieti X.

Zdôraznil zároveň, že obojstranná dohoda založená na dôvere a bezpečnosti pre všetkých, odsudzujúca terorizmus, je nevyhnutná. Hlava štátu sa poďakovala Egyptu a Kataru za ich diplomatické úsilie pri mediácii znepriatelených strán, rovnako ocenila úsilie amerického prezidenta Trumpa o urovnanie konfliktu na Blízkom východe.

Slovensko plne podporuje okamžité prímerie, bezpodmienečné prepustenie rukojemníkov a prístup k humanitárnej pomoci. Musíme ukončiť utrpenie a dosiahnuť rozhodný pokrok smerom k mieru,“ zdôraznil Pellegrini.

Hnutie Hamas v piatok (3. 10.) oznámilo, že prijme niektoré prvky Trumpovho mierového plánu, s ktorým súhlasil aj izraelský premiér Benjamin Netanjahu.

Hamas súhlasí s odovzdaním moci i prepustením všetkých rukojemníkov, o ďalších bodoch plánu sú však podľa neho potrebné rokovania. Následne v sobotu uviedol, že je pripravený začať rozhovory o vyriešení všetkých sporných otázok v rámci spomínaného mierového plánu.

Trump v reakcii na oznámenie Hamasu vyzval Izrael, aby zastavil bombardovanie na palestínskom území.

Tento vývoj privítali viacerí svetoví lídri vrátane predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej či generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa.

Zdroj: Info.sk, TASR
