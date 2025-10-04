Prezident víta vyhlásenie Hamasu o prepustení rukojemníkov i smerovanie k mieru
Prezident SR Peter Pellegrini privítal vyhlásenie hnutia Hamas týkajúce sa prepustenia rukojemníkov a ich ochotu angažovať sa v mierovom návrhu, ktorý predložil americký prezident Donald Trump.
„Pre Izrael aj Hamas je nevyhnutné implementovať túto dohodu na dosiahnutie trvalého mieru na Blízkom východe,“ napísal prezident v angličtine na sieti X.
Zdôraznil zároveň, že obojstranná dohoda založená na dôvere a bezpečnosti pre všetkých, odsudzujúca terorizmus, je nevyhnutná. Hlava štátu sa poďakovala Egyptu a Kataru za ich diplomatické úsilie pri mediácii znepriatelených strán, rovnako ocenila úsilie amerického prezidenta Trumpa o urovnanie konfliktu na Blízkom východe.
„Slovensko plne podporuje okamžité prímerie, bezpodmienečné prepustenie rukojemníkov a prístup k humanitárnej pomoci. Musíme ukončiť utrpenie a dosiahnuť rozhodný pokrok smerom k mieru,“ zdôraznil Pellegrini.
Hnutie Hamas v piatok (3. 10.) oznámilo, že prijme niektoré prvky Trumpovho mierového plánu, s ktorým súhlasil aj izraelský premiér Benjamin Netanjahu.
Hamas súhlasí s odovzdaním moci i prepustením všetkých rukojemníkov, o ďalších bodoch plánu sú však podľa neho potrebné rokovania. Následne v sobotu uviedol, že je pripravený začať rozhovory o vyriešení všetkých sporných otázok v rámci spomínaného mierového plánu.
Trump v reakcii na oznámenie Hamasu vyzval Izrael, aby zastavil bombardovanie na palestínskom území.
Tento vývoj privítali viacerí svetoví lídri vrátane predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej či generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa.
Rada KDH víta novelu ústavy, Františka Majerského a Františka Mikloška z klubu nevylúčili
Rada KDH víta schválenie novely Ústavy SR. Zároveň kritizuje súčasnú vládu a považuje KDH za „jasnú konzervatívnu a demokratickú“ alternatívu vládnej koalície.
Muž v Považskej Bystrici napadol člena politickej strany počas petičnej akcie
V sobotu v obedňajších hodinách v meste Považská Bystrica fyzicky napadol 77-ročný muž 47-ročného muža, ktorý v tom čase vykonával petičnú činnosť ako člen jednej z politických strán.
Strana Hlas navrhuje, aby sa pri petícii za referendum uvádzalo aj rodné číslo
Pri petícii, ktorou občania žiadajú vyhlásenie referenda, by mohlo byť po novom povinné uviesť aj rodné číslo.
Horskí záchranári pomáhali pod Hrebienkom 28-ročnej českej turistke
Horskí záchranári pomáhali v sobotu ráno pod Hrebienkom 28-ročnej českej turistke s úrazom hlavy. Horská záchranná služba (HZS) o tom informuje na svojej webstránke.