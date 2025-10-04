Po spozorovaní dronu na letisku Frankfurt zadržali jeho pilota
- DNES - 16:22
- Frankfurt nad Mohanom
Po spozorovaní dronu v okolí letiska v nemeckom Frankfurte nad Mohanom zadržali muža podozrivého z toho, že toto bezpilotné lietadlo riadil.
K incidentu došlo v piatok dopoludnia – v rovnaký deň, keď pozorovania dronov na letisku v Mníchove spôsobili bezpečnostný poplach a viedli k pozastaveniu jeho prevádzky, čo zasiahlo tisíce cestujúcich.
Na frankfurtskom letisku, najväčšom v Nemecku, nebolo potrebné prerušiť lety, pretože dron, ktorý vletel do ochrannej zóny, hneď zaistili, uviedol hovorca polície. Podľa jeho slov nie sú žiadne známky, že by zadržaný 41-ročný muž mal nejaké spojenie s Ruskom. V správnom konaní mu teraz hrozí pokuta.
Nie je nezvyčajné, že súkromné drony prelietavajú napríklad nad väznicami, letiskami alebo vojenskými základňami, aby robili kamerami zakázané zábery, doplnil hovorca s tým, že lacných dronov je v súčasnosti „ako piesku v mori“.
Spolková polícia má na letisku Frankfurt nad Mohanom systém detekcie bezpilotných lietadiel, tie však opakovane hlásia aj piloti lietadiel či vodiči. Po spozorovaní dronov na mníchovskom letisku dva dni po sebe sa v Nemecku diskutuje o posilnení ochrany letísk.
Voľby ČR: Po sčítaní vyše 80 percent okrskov vedie hnutie ANO
Vo voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu po sčítaní viac ako 80 percent okrskov vedie stále hnutie ANO expremiéra Andreja Babiša so ziskom 36,68 percenta hlasov.
Türk: Trumpov mierový plán je príležitosťou na definitívne zastavenie vojny
Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk v sobotu uviedol, že plán na prímerie amerického prezidenta Donalda Trumpa je „zásadnou príležitosťou“ na definitívne zastavenie krviprelievania na palestínskom území.
Voľby ČR: Po sčítaní viac než 20 percent okrskov vedie hnutie ANO
Po sčítaní viac než 20 percent okrskov viedlo vo voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu hnutie ANO so ziskom 39,19 percenta hlasov.
Voľby ČR: Muž v Prahe vyskočil z piateho poschodia školy, kde sa konali voľby
V sobotu doobeda zahynul po skoku z okna na piatom poschodí pražskej základnej školy muž. V budove sa konali voľby do Poslaneckej snemovne českého parlamentu.