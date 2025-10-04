  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 4.10.2025Meniny má František
15°Bratislava

Muž v Považskej Bystrici napadol člena politickej strany počas petičnej akcie

  • DNES - 15:53
  • Považská Bystrica
Muž v Považskej Bystrici napadol člena politickej strany počas petičnej akcie

V sobotu v obedňajších hodinách v meste Považská Bystrica fyzicky napadol 77-ročný muž 47-ročného muža, ktorý v tom čase vykonával petičnú činnosť ako člen jednej z politických strán.

Poškodený utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali ošetrenie v nemocnici. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

Útočník mal poškodiť petičný stánok a hodiť ho do neďalekého potoka. Následne mal poškodeného udrieť do oblasti tváre. „Sedemdesiatsedemročný muž bol podrobený dychovej skúške, ktorá skončila s pozitívnym výsledkom merania 1,71 promile. Po vykonaní všetkých potrebných procesných úkonov bude umiestnený do cely policajného zaistenia,“ uviedla Klenková.

Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Považskej Bystrici začal trestné stíhanie vo veci prečinu výtržníctva. Polícia sa prípadom intenzívne zaoberá a vykonáva všetky potrebné úkony na jeho riadne objasnenie.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Rada KDH víta novelu ústavy, Františka Majerského a Františka Mikloška z klubu nevylúčili

Rada KDH víta novelu ústavy, Františka Majerského a Františka Mikloška z klubu nevylúčili

DNES - 16:11Domáce

Rada KDH víta schválenie novely Ústavy SR. Zároveň kritizuje súčasnú vládu a považuje KDH za „jasnú konzervatívnu a demokratickú“ alternatívu vládnej koalície.

Strana Hlas navrhuje, aby sa pri petícii za referendum uvádzalo aj rodné číslo

Strana Hlas navrhuje, aby sa pri petícii za referendum uvádzalo aj rodné číslo

DNES - 14:18Domáce

Pri petícii, ktorou občania žiadajú vyhlásenie referenda, by mohlo byť po novom povinné uviesť aj rodné číslo.

Horskí záchranári pomáhali pod Hrebienkom 28-ročnej českej turistke

Horskí záchranári pomáhali pod Hrebienkom 28-ročnej českej turistke

DNES - 14:16Domáce

Horskí záchranári pomáhali v sobotu ráno pod Hrebienkom 28-ročnej českej turistke s úrazom hlavy. Horská záchranná služba (HZS) o tom informuje na svojej webstránke.

Od 82-ročnej seniorky mali neznáme osoby vylákať 25.000 eur

Od 82-ročnej seniorky mali neznáme osoby vylákať 25.000 eur

DNES - 12:31Domáce

Operačné stredisko polície prijalo v sobotu dopoludnia informáciu o podvode, ktorého obeťou sa stala 82-ročná žena z obce v okrese Banská Štiavnica.

Vosveteit.sk
Obrovská vlna rozkolísala našu galaxiu, miliardy hviezd sa pohybujú ako nikdy predtýmObrovská vlna rozkolísala našu galaxiu, miliardy hviezd sa pohybujú ako nikdy predtým
Vracia sa studená vojna? USA zvažuje zavedenie jadrovej technológie, na ktorú nepomyslela viac ako 30 rokov. Dobehne Rusov a Čínu?Vracia sa studená vojna? USA zvažuje zavedenie jadrovej technológie, na ktorú nepomyslela viac ako 30 rokov. Dobehne Rusov a Čínu?
Gmail zavádza historickú novinku v ochrane e-mailov. Správy neuvidí ani samotný Google, no funkcia je zatiaľ obmedzenáGmail zavádza historickú novinku v ochrane e-mailov. Správy neuvidí ani samotný Google, no funkcia je zatiaľ obmedzená
Infiltrovali sme sa do podvodnej skupiny s ponukou práce. Poslali nám reálne peniaze, no o chvíľu nám chceli vybieliť účetInfiltrovali sme sa do podvodnej skupiny s ponukou práce. Poslali nám reálne peniaze, no o chvíľu nám chceli vybieliť účet
Facebook zaplavili falošné skupiny, ktoré seniorov lákajú na rôzne aktivity: Šíri sa cez ne zákerný RAT malvér DatzbroFacebook zaplavili falošné skupiny, ktoré seniorov lákajú na rôzne aktivity: Šíri sa cez ne zákerný RAT malvér Datzbro
Google Chrome a Gemini vytvárajú detailný profil o tvojom živote. Zbierané sú aj údaje, ktoré by si nečakalGoogle Chrome a Gemini vytvárajú detailný profil o tvojom živote. Zbierané sú aj údaje, ktoré by si nečakal
Rakovina môže mať nového nepriateľa. Táto látka z bežnej stravy zvyšuje účinnosť liekov a pomáha telu rozkladať nádoryRakovina môže mať nového nepriateľa. Táto látka z bežnej stravy zvyšuje účinnosť liekov a pomáha telu rozkladať nádory
Tvoj telefón už možno ovládajú hackeri. Stačí, že máš nainštalovanú túto „bezpečnostnú“ aplikáciuTvoj telefón už možno ovládajú hackeri. Stačí, že máš nainštalovanú túto „bezpečnostnú“ aplikáciu
Nový spyware sa skrýva v Android aplikáciách, ktoré naoko chránia tvoje súkromie. Kampaň je masívnaNový spyware sa skrýva v Android aplikáciách, ktoré naoko chránia tvoje súkromie. Kampaň je masívna
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP