Türk: Trumpov mierový plán je príležitosťou na definitívne zastavenie vojny
- DNES - 15:51
- Ženeva
Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk v sobotu uviedol, že plán na prímerie amerického prezidenta Donalda Trumpa je „zásadnou príležitosťou“ na definitívne zastavenie krviprelievania na palestínskom území.
Trump vyzval Izrael, aby zastavil boje v Pásme Gazy, keďže palestínske militantné hnutie Hamas vyhlásilo, že je pripravené prepustiť všetkých rukojemníkov a začať rokovania o ukončení takmer dvojročnej vojny.
Vysoký komisár OSN pre ľudské práva vyjadril nádej, že mierová iniciatíva amerického prezidenta „vydláždi cestu k trvalému ukončeniu nepriateľských krokov, po ktorom bude nasledovať obnova a rekonštrukcia“, uviedla jeho kancelária v príspevku na platforme X. Zároveň vyzvala na prijatie rezolúcie „v súlade s medzinárodným humanitárnym právom a s potrebným dvojštátnym riešením“.
Türk označil plán za „zásadnú príležitosť pre všetky strany a vplyvné štáty, aby v dobrej viere raz a navždy ukončili masaker a utrpenie v Gaze, zaplavili (enklávu) humanitárnou pomocou a zabezpečili prepustenie rukojemníkov a mnohých zadržaných Palestínčanov“.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) tiež privítala plán, najmä vyhliadky na rekonštrukciu nemocníc. „Najlepší liek je mier,“ napísal v sobotu na X šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Navrhovaný plán zahŕňa prímerie, prepustenie rukojemníkov do 72 hodín, odzbrojenie Hamasu a postupné stiahnutie sa izraelských síl z Pásma Gazy. Nasledovalo by vytvorenie takzvanej Rady mieru. Hamas ani iné militantné skupiny sa na vláde nemajú podieľať.
