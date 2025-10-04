  • Články
  • DNES - 15:15
  • Praha
Voľby ČR: Muž v Prahe vyskočil z piateho poschodia školy, kde sa konali voľby

V sobotu doobeda zahynul po skoku z okna na piatom poschodí pražskej základnej školy muž. V budove sa konali voľby do Poslaneckej snemovne českého parlamentu. TASR o tom informuje podľa správy servera Novinky.cz.

Muž vyskočil z okna základnej školy v mestskej časti Střížkov v sobotu okolo 13.30 h. Napriek poskytnutiu prvej pomoci osoba na mieste zomrela, uviedol server.

Česká polícia pri voľbách zaznamenala niekoľko incidentov. Predsedovi jednej z volebných miestností namerali v krvi 2,5 promile alkoholu, pred jednou z volebných miestností horela smetná nádoba a vstup do ďalšej blokoval pes. Takisto došlo ku krádeži štátnej vlajky. Polícia informovala, že do volebnej miestnosti sa dostavil aj muž, ktorý už však odvolil napriek svojim tvrdeniam, že hlas vo voľbách ešte neodovzdal.

V sobotu o 14.00 h sa v Česku zatvorili volebné miestnosti a komisie začali sčítavať odovzdané hlasy v deviatych voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu v histórii samostatnej ČR. Podľa odhadov by mali byť výsledky jasné večer.

Zdroj: Info.sk, TASR
