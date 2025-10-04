Voľby ČR: Muž v Prahe vyskočil z piateho poschodia školy, kde sa konali voľby
- DNES - 15:15
- Praha
V sobotu doobeda zahynul po skoku z okna na piatom poschodí pražskej základnej školy muž. V budove sa konali voľby do Poslaneckej snemovne českého parlamentu. TASR o tom informuje podľa správy servera Novinky.cz.
Muž vyskočil z okna základnej školy v mestskej časti Střížkov v sobotu okolo 13.30 h. Napriek poskytnutiu prvej pomoci osoba na mieste zomrela, uviedol server.
Česká polícia pri voľbách zaznamenala niekoľko incidentov. Predsedovi jednej z volebných miestností namerali v krvi 2,5 promile alkoholu, pred jednou z volebných miestností horela smetná nádoba a vstup do ďalšej blokoval pes. Takisto došlo ku krádeži štátnej vlajky. Polícia informovala, že do volebnej miestnosti sa dostavil aj muž, ktorý už však odvolil napriek svojim tvrdeniam, že hlas vo voľbách ešte neodovzdal.
V sobotu o 14.00 h sa v Česku zatvorili volebné miestnosti a komisie začali sčítavať odovzdané hlasy v deviatych voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu v histórii samostatnej ČR. Podľa odhadov by mali byť výsledky jasné večer.
Türk: Trumpov mierový plán je príležitosťou na definitívne zastavenie vojny
Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk v sobotu uviedol, že plán na prímerie amerického prezidenta Donalda Trumpa je „zásadnou príležitosťou“ na definitívne zastavenie krviprelievania na palestínskom území.
Voľby ČR: Po sčítaní viac než 20 percent okrskov vedie hnutie ANO
Po sčítaní viac než 20 percent okrskov viedlo vo voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu hnutie ANO so ziskom 39,19 percenta hlasov.
Voľby ČR: Volebné miestnosti sa zatvorili, začínajú sa sčítavať hlasy
V sobotu o 14.00 h sa v Česku zatvorili volebné miestnosti a komisie začali sčítavať odovzdané hlasy v deviatych voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu v histórii samostatnej ČR.
Gaza: Izrael pokračoval v útokoch napriek výzve Trumpa na ich zastavenie
Izrael v noci na sobotu pokračoval v útokoch v meste Gaza napriek tomu, že ho americký prezident Donald Trump v piatok vyzval na okamžité zastavenie bombardovania vojnou zničeného Pásma Gazy.