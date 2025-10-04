  • Články
Strana Hlas navrhuje, aby sa pri petícii za referendum uvádzalo aj rodné číslo

  • DNES - 14:18
  • Bratislava
Pri petícii, ktorou občania žiadajú vyhlásenie referenda, by mohlo byť po novom povinné uviesť aj rodné číslo.

Navrhujú to poslanci Národnej rady (NR) SR za Hlas-SD Dávid Demečko a Richard Eliáš v novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorú predložili do parlamentu. Odôvodnili to tým, že sa tak zamedzí možnému zneužitiu petičného práva. V súčasnosti je povinné do petície uviesť meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, čo sú podľa poslancov ľahko dostupné údaje. Rodné číslo podľa nich nie je bežný verejne dostupný údaj. Poslanci Hlasu-SD pripomenuli, že úspešné referendum má právnu silu ústavného zákona.

Petičné právo týkajúce sa petície, ktorou občania podporujú vyhlásenie referenda, je potrebné osobitne chrániť najmä z dôvodu významu takéhoto typu petície vzhľadom na to, že úspešná petícia má za následok vyhlásenie celoštátneho referenda, čím vzniká povinnosť štátu toto referendum zorganizovať, čo je spojené s náročným organizačno-technickým zabezpečením referenda a taktiež s významnými finančnými nákladmi,“ uviedli poslanci v dôvodovej správe k návrhu.

Najvýznamnejším dôvodom je však podľa poslancov Hlasu-SD najmä skutočnosť, že úspešné referendum má právnu silu ústavného zákona. „Následky petície, ktorou občania žiadajú vyhlásenie referenda, sú teda omnoho závažnejšie než následky ‚bežnej‘ petície podľa petičného zákona,“ dodali. V súčasnosti stačí na podporu takejto petície iba uvedenie mena, priezviska a adresy trvalého pobytu občana, čo sú údaje, ktoré je možné jednoducho získať z verejne dostupných zdrojov (napríklad kataster nehnuteľností). „Tieto údaje je teda možné zneužiť a neoprávnene uviesť v rámci petície aj bez vedomia občana,“ vysvetlili poslanci.

Vo svojom návrhu takisto dávajú oprávnenie Kancelárii prezidenta SR na spracúvanie osobných údajov uvedených v petícii a na ich overovanie v registri fyzických osôb. Poslanci navrhujú účinnosť novely od 1. januára 2026.

Zdroj: Info.sk, TASR
