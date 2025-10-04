Strana Hlas navrhuje, aby sa pri petícii za referendum uvádzalo aj rodné číslo
Pri petícii, ktorou občania žiadajú vyhlásenie referenda, by mohlo byť po novom povinné uviesť aj rodné číslo.
Navrhujú to poslanci Národnej rady (NR) SR za Hlas-SD Dávid Demečko a Richard Eliáš v novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorú predložili do parlamentu. Odôvodnili to tým, že sa tak zamedzí možnému zneužitiu petičného práva. V súčasnosti je povinné do petície uviesť meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, čo sú podľa poslancov ľahko dostupné údaje. Rodné číslo podľa nich nie je bežný verejne dostupný údaj. Poslanci Hlasu-SD pripomenuli, že úspešné referendum má právnu silu ústavného zákona.
„Petičné právo týkajúce sa petície, ktorou občania podporujú vyhlásenie referenda, je potrebné osobitne chrániť najmä z dôvodu významu takéhoto typu petície vzhľadom na to, že úspešná petícia má za následok vyhlásenie celoštátneho referenda, čím vzniká povinnosť štátu toto referendum zorganizovať, čo je spojené s náročným organizačno-technickým zabezpečením referenda a taktiež s významnými finančnými nákladmi,“ uviedli poslanci v dôvodovej správe k návrhu.
Najvýznamnejším dôvodom je však podľa poslancov Hlasu-SD najmä skutočnosť, že úspešné referendum má právnu silu ústavného zákona. „Následky petície, ktorou občania žiadajú vyhlásenie referenda, sú teda omnoho závažnejšie než následky ‚bežnej‘ petície podľa petičného zákona,“ dodali. V súčasnosti stačí na podporu takejto petície iba uvedenie mena, priezviska a adresy trvalého pobytu občana, čo sú údaje, ktoré je možné jednoducho získať z verejne dostupných zdrojov (napríklad kataster nehnuteľností). „Tieto údaje je teda možné zneužiť a neoprávnene uviesť v rámci petície aj bez vedomia občana,“ vysvetlili poslanci.
Vo svojom návrhu takisto dávajú oprávnenie Kancelárii prezidenta SR na spracúvanie osobných údajov uvedených v petícii a na ich overovanie v registri fyzických osôb. Poslanci navrhujú účinnosť novely od 1. januára 2026.
