Horskí záchranári pomáhali pod Hrebienkom 28-ročnej českej turistke
Horskí záchranári pomáhali v sobotu ráno pod Hrebienkom 28-ročnej českej turistke s úrazom hlavy. Horská záchranná služba (HZS) o tom informuje na svojej webstránke.
Operačné stredisko tiesňového volania HZS prostredníctvom tiesňovej linky 155 prijalo žiadosť o pomoc pre spomenutú turistku, ktorá smerovala zo Starého Smokovca po zelenom turisticky značenom chodníku na Hrebienok.
„U ženy sa počas výstupu vyskytli intenzívne celotelové svalové kŕče, ktoré zapríčinili jej pád na zem, pri ktorom si mladá turistka spôsobila krvácajúci úraz hlavy. Na pomoc jej vyrazili pozemne horskí záchranári z Oblastného strediska Vysoké Tatry. Po príchode na miesto pacientku vyšetrili, ošetrili a následne terénnym vozidlom HZS transportovali do Starého Smokovca, kde bola odovzdaná privolanej posádke rýchlej zdravotnej pomoci,“ informuje HZS.
Strana Hlas navrhuje, aby sa pri petícii za referendum uvádzalo aj rodné číslo
Pri petícii, ktorou občania žiadajú vyhlásenie referenda, by mohlo byť po novom povinné uviesť aj rodné číslo.
Od 82-ročnej seniorky mali neznáme osoby vylákať 25.000 eur
Operačné stredisko polície prijalo v sobotu dopoludnia informáciu o podvode, ktorého obeťou sa stala 82-ročná žena z obce v okrese Banská Štiavnica.
Klub Slovensko, Za ľudí, KÚ po odchode Richarda Vašečku mení svoj názov
Po odchode poslanca Národnej rady (NR) SR Richarda Vašečku z poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ zmení klub aj svoj názov.
O život prišla 72-ročná žena, manžel na ňu zaútočil sekerou
V obci Nenince v okrese Veľký Krtíš prišla v piatok (3.10.) v podvečerných hodinách o život 72-ročná žena.