Voľby ČR: Volebné miestnosti sa zatvorili, začínajú sa sčítavať hlasy
- DNES - 14:09
- Praha
V sobotu o 14.00 h sa v Česku zatvorili volebné miestnosti a komisie začali sčítavať odovzdané hlasy v deviatych voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu v histórii samostatnej ČR.
Výsledky bude priebežne zverejňovať Český štatistický úrad (ČSÚ) a to, kto vo voľbách zvíťazil, by podľa odhadov malo byť jasné večer, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Česi si počas dvoch dní vyberali 200 zástupcov, ktorí ich budú štyri roky reprezentovať v dolnej komore parlamentu. O ich priazeň sa uchádzalo vyše 4400 kandidátov na kandidátkach 26 politických zoskupení. Podľa prieskumov volebných preferencií by sa do snemovne mohlo dostať sedem z nich. Vlani kandidovalo 22 subjektov a do dolnej komory sa dostali štyri, z toho dve koalície, ktoré napokon vytvorili vládu.
Favoritom týchto volieb bolo podľa prieskumov dlhodobo hnutie ANO, ktoré by chcelo vládu súčasného premiéra a lídra koalície SPOLU Petra Fialu nahradiť. Predseda ANO Andrej Babiš vyhlásil, že jeho cieľom je zostaviť jednofarebnú väčšinovú vládu. To je však podľa politológov málo pravdepodobné a ak vládu bude zostavovať, bude skôr menšinová. Naopak, Fiala do poslednej chvíle presviedčal voličov, že je stále šanca na to, aby SPOLU zvíťazilo.
To, ako nakoniec voľby skončia, bude jasné v sobotu večer. Najvýraznejší problém, ktorý voľby sprevádzal, bol s aplikáciou eDoklady, v ktorej majú Česi elektronický občiansky preukaz. Mnohí sa museli vrátiť po plastovú kartičku domov, aby mohli odvoliť. Pre pretrvávajúce problémy ponúkol svoju rezignáciu riaditeľ českej Digitálnej informačnej agentúry Martin Mesršmíd. Minister práce a sociálnych vecí Marian Jurečka, ktorý ma na starosti digitalizáciu, uviedol, že sa s ním budúci týždeň stretne.
Gaza: Izrael pokračoval v útokoch napriek výzve Trumpa na ich zastavenie
Izrael v noci na sobotu pokračoval v útokoch v meste Gaza napriek tomu, že ho americký prezident Donald Trump v piatok vyzval na okamžité zastavenie bombardovania vojnou zničeného Pásma Gazy.
Voľby ČR: Niekoľko okrskov hlási vyššiu volebnú účasť než pri minulých voľbách
Volebná účasť v druhý deň hlasovania do Poslaneckej snemovne českého parlamentu presiahla 50 percent. Niektoré volebné okrsky hlásia vyššiu účasť než v minulých voľbách, informuje stanica CNN Prima News.
Hamas chce začať rokovania o vyriešení sporných otázok v rámci Trumpovho plánu
Palestínske hnutie Hamas v sobotu oznámilo, že je pripravené začať rozhovory o vyriešení všetkých sporných otázok v rámci mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončenie vojny v Pásme Gazy.
Česká polícia nezaznamenala drony na letisku v Prahe, dostala aj druhý anonym
Česká polícia v noci na sobotu nezaznamenala na Letisku Václava Havla v Prahe žiadne drony, oznámila polícia na sociálnej sieti X. Na tomto letisku zasahovala z dôvodu anonymných vyhrážok o blížiacich sa dronoch.