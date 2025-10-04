  • Články
Väčšina Nemcov podporuje vyššie parkovacie poplatky pre vozidlá SUV

  • DNES - 12:39
  • Mníchov
Približne 55 % dospelých obyvateľov Nemecka je aspoň za určitých okolností naklonených myšlienke zavedenia vyšších parkovacích poplatkov pre športovo-úžitkové vozidlá (SUV).

TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa v stredu (1. 10.) odvolala na výsledky prieskumu inštitútu pre výskum verejnej mienky YouGov.

Vyššie poplatky odmietlo ako nespravodlivé 32 % účastníkov prieskumu. Zvýšenie poplatkov pre SUV zaviedol minulý rok Paríž. Majitelia týchto vozidiel teraz v niektorých častiach mesta platia až 18 eur za hodinu, čo je trojnásobok v porovnaní s ľahkými automobilmi. V prieskume 29 % respondentov uviedlo, že parkovacie poplatky pre SUV by mali byť zvýšené vo všetkých mestách, zatiaľ čo 10 % by tento krok podporilo len v prípade veľkých miest. Ďalších 15 % súhlasilo s tvrdením, že zvýšenie poplatkov môže byť teoreticky správne, v tejto otázke by sa však malo postupovať umiernene a rozhodnutia by mali prijímať jednotlivé samosprávy.

V Nemecku sú SUV už niekoľko rokov s odstupom najobľúbenejším typom vozidiel pri nových registráciách osobných automobilov. Podľa údajov Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) dosiahli v tomto roku na nemeckom trhu rekordný podiel vo výške 33 %. V prípade započítania terénnych vozidiel, ktoré bývajú často zaraďované do kategórie SUV, sa tento podiel zvýšil až na 43,9 %.

YouGov v rámci online prieskumu oslovil 2059 ľudí. Podľa inštitútu sú jeho výsledky reprezentatívne pre obyvateľov Nemecka vo veku 18 rokov a viac.

Zdroj: Info.sk, TASR
