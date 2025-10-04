Od 82-ročnej seniorky mali neznáme osoby vylákať 25.000 eur
Operačné stredisko polície prijalo v sobotu dopoludnia informáciu o podvode, ktorého obeťou sa stala 82-ročná žena z obce v okrese Banská Štiavnica.
Neznáme osoby mali od nej vylákať 25.000 eur. Informovala banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková.
„Podľa oznámenia, ktoré sme prijali, mali neznáme osoby seniorku v piatok (3. 10.) vo večerných hodinách telefonicky kontaktovať s tým, že jej dcéra mala nehodu. Žiadali od nej 25.000 eur. Dôverčivá žena peniaze v neskorých večerných hodinách odovzdala neznámej osobe,“ uviedla Kováčiková.
Polícia v tejto súvislosti vyzýva ľudí, aby boli opatrní a žiadne cennosti ani peniaze neodovzdávali neznámym osobám.
