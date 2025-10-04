  • Články
Gaza: Izrael pokračoval v útokoch napriek výzve Trumpa na ich zastavenie

  • DNES - 12:26
  • Tel Aviv
Gaza: Izrael pokračoval v útokoch napriek výzve Trumpa na ich zastavenie

Izrael v noci na sobotu pokračoval v útokoch v meste Gaza napriek tomu, že ho americký prezident Donald Trump v piatok vyzval na okamžité zastavenie bombardovania vojnou zničeného Pásma Gazy. Oznámil to tamojší úrad civilnej obrany, podľa ktorého podnikol Izrael desiatky náletov, informuje agentúra AFP.

Bola to veľmi násilná noc, počas ktorej (izraelská armáda) podnikla desiatky leteckých útokov a delostrelecké ostreľovanie v meste Gaza a iných oblastiach Pásma, napriek výzve prezidenta Trumpa na zastavenie bombardovania,“ povedal hovorca úradu Mahmúd Bassal. Pri útokoch bolo podľa neho zničených 20 domov.

Baptistická nemocnica v meste Gaza vo vyhlásení uviedla, že záchranári priviezli obete útoku na dom vrátane štyroch mŕtvych a niekoľko zranených.

Dve deti zahynuli a ďalších osem ľudí utrpelo zranenia pri útoku dronom na stan pre vysídlených obyvateľov v meste Chán Júnis, oznámila Násirova nemocnica.

Šéf Bieleho domu v piatok vyzval na zastavenie bombardovania po tom, čo palestínske militantné hnutie Hamas oznámilo, že príjme niektoré prvky jeho mierového plán. Tento plán predstavil Trump v pondelok a súhlasil s ním aj izraelský premiér Benjamin Netanjahu.

Hamas súhlasí s odovzdaním moci i prepustením všetkých rukojemníkov, o ďalších bodoch plánu sú však podľa neho potrebné rokovania. Hnutie v sobotu oznámilo, že je pripravené začať rozhovory o vyriešení všetkých sporných otázok v rámci spomínaného mierového plánu.

Zdroj: Info.sk, TASR
