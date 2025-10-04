Klub Slovensko, Za ľudí, KÚ po odchode Richarda Vašečku mení svoj názov
Po odchode poslanca Národnej rady (NR) SR Richarda Vašečku z poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ zmení klub aj svoj názov.
Vašečka bol totiž jediný člen, ktorý v ňom zastupoval stranu Kresťanská únia (KÚ). Klub sa bude po novom volať Slovensko - Za ľudí. Pre TASR to uviedol hovorca Hnutia Slovensko Matúš Bystriansky.
Vašečka opustil klub v uplynulom týždni v reakcii na kroky, ktoré nastali po hlasovaní o vládnej novele Ústavy SR. Z klubu vylúčili Rastislava Krátkeho, s čím Vašečka nesúhlasil. Zaskočilo ho, že po rozhodnutí Krátkeho a ďalšieho člena klubu Mareka Krajčího nastal v hnutí „obrovský výbuch“. Krajčí s Krátkym hlasovali za novelu ústavy, hoci vopred deklarovali, že ju nepodporia. Vašečka svoju podporu avizoval dlhodobo.
Za KÚ bola súčasťou klubu okrem Vašečku aj poslankyňa Anna Záborská, ktorá zomrela v auguste tohto roka. Nahradil ju Igor Dušenka, ktorý zastupuje Hnutie Slovensko.
Súčasťou klubu sú poslanci, ktorí kandidovali vo voľbách v roku 2023 na spoločnej kandidátke ako koalícia zložená z Hnutia Slovensko (vtedy ešte OĽANO, pozn. TASR) a strán Za ľudí a KÚ. Poslanecký klub už opustili okrem Vašečku a Krátkeho (obaja sú nezaradení) aj Ľubomír Galko a Viliam Tankó. Galko je nezaradeným poslancom, Tankó vstúpil do klubu PS.
Od 82-ročnej seniorky mali neznáme osoby vylákať 25.000 eur
Operačné stredisko polície prijalo v sobotu dopoludnia informáciu o podvode, ktorého obeťou sa stala 82-ročná žena z obce v okrese Banská Štiavnica.
O život prišla 72-ročná žena, manžel na ňu zaútočil sekerou
V obci Nenince v okrese Veľký Krtíš prišla v piatok (3.10.) v podvečerných hodinách o život 72-ročná žena.
Do čistenia plies vo Vysokých Tatrách sa zapojilo rekordných 80 potápačov
Potápači sa vo Vysokých Tatrách stretli už 32. raz, aby spoločne vyčistili plesá od odpadkov po letnej turistickej sezóne.
SaS chce zakotviť možnosť vytvárať dobrovoľnícke jednotky obecnej polície
Opozičná strana SaS chce do legislatívy zakotviť možnosť vytvárať dobrovoľnícke jednotky obecnej polície.