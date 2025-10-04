  • Články
Sobota, 4.10.2025
12°Bratislava

Voľby ČR: Niekoľko okrskov hlási vyššiu volebnú účasť než pri minulých voľbách

  • DNES - 11:47
  • Praha
Voľby ČR: Niekoľko okrskov hlási vyššiu volebnú účasť než pri minulých voľbách

Volebná účasť v druhý deň hlasovania do Poslaneckej snemovne českého parlamentu presiahla 50 percent. Niektoré volebné okrsky hlásia vyššiu účasť než v minulých voľbách, informuje stanica CNN Prima News.

V Pardubickom kraji presiahla v sobotu účasť 60 percent. Podľa portálu novinky.cz je to pre región neobvyklé. Portál iDnes.cz informuje, že vyšší záujem o hlasovanie vo voľbách zaznamenali aj v Karlovarskom kraji na západe ČR, kde sa v piatok, v prvý deň hlasovania, dostavilo k urnám približne polovica oprávnených voličov. Účasť vyše 57 percent hlásia z Juhomoravského kraja, píše TASR.

Hovorca Pardubického kraja Dominik Barták uviedol, že v sobotu k 10.00 h presiahla účasť viac ako 60 percent. Neobvykle vysoká účasť na hlasovaní v tomto kraji prekvapila podľa českého portálu aj skúsené členky volebných komisií, ktoré sa podľa vlastných slov s takouto účasťou ešte nestretli.

V Juhomoravskom kraji bola taktiež k 10.00 h volebná účasť 57,25 percenta. Podľa hovorkyne kraja Martiny Žídkovej bola ešte vyššia účasť v Brne, a to 59,12 percenta.

Voľby do Poslaneckej snemovne lákajú voličov aj v Karlovarskom kraji, ktorý dlhodobo patrí k oblastiam s najnižšou volebnou účasťou. V piatok bola však účasť takmer 50 percenta, zatiaľ čo v predošlých voľbách v roku 2021 bola celková účasť 57,1 percenta. Je preto pravdepodobné, že tento rok svoj hlas odovzdá viac ako 60 percent voličov.

V meste Benešov vzdialenom necelých 40 kilometrov od Prahy bolo dosiaľ hlasovať 58 percent voličov, tvrdí predstaviteľka radnice Soňa Vanhoecke.

Zamestnanci krajského úradu v Moravskosliezskom kraji odhadujú účasť takmer 55 percent. V tomto kraji kandiduje aj napríklad predseda hnutia ANO Andrej Babiš, minister financií Zbyněk Stanjura z ODS, či Jindřich Rajchl za SPD.

Viac ako 60-percentnú účasť hlásia z Plzenského a Libereckého kraja a z Královohradeckého kraja dokonca až 70 percent. „Vysoká účasť je zatiaľ vo všetkých mestách, ale napríklad v piatok večer v obci Skřivany voliči stáli v rade, čo podľa miestnej volebnej komisie ešte nikdy nezažili,“ povedal hovorca Královohradeckého kraja Dan Lechmann.

Voliči môžu svoj hlas počas druhého dňa odovzdať do 14.00 h. Vtedy sa zatvoria volebné miestnosti a komisie začnú so sčítavaním hlasov. Celkové výsledky potom spracováva centrálne pracovisko Českého štatistického úradu (ČSÚ), ktorý ich následne zverejňuje na webe volby.cz.

Zdroj: Info.sk, TASR
