O život prišla 72-ročná žena, manžel na ňu zaútočil sekerou
V obci Nenince v okrese Veľký Krtíš prišla v piatok (3.10.) v podvečerných hodinách o život 72-ročná žena.
Sekerou mal na ňu zaútočiť jej 72-ročný manžel. Vyplýva to z informácií, ktoré poskytla banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková. Polícia prípad vyšetruje ako obzvlášť závažný zločin vraždy.
„Podozrivého muža policajti na mieste zadržali. V súvislosti s prípadom začal krajský vyšetrovateľ trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy. Do vyšetrovania boli pribratí znalci z odboru súdneho lekárstva,“ uviedla Kováčiková. Všetky bližšie okolnosti prípadu ako aj motív konania podozrivého sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
Do čistenia plies vo Vysokých Tatrách sa zapojilo rekordných 80 potápačov
Potápači sa vo Vysokých Tatrách stretli už 32. raz, aby spoločne vyčistili plesá od odpadkov po letnej turistickej sezóne.
SaS chce zakotviť možnosť vytvárať dobrovoľnícke jednotky obecnej polície
Opozičná strana SaS chce do legislatívy zakotviť možnosť vytvárať dobrovoľnícke jednotky obecnej polície.
Juraj Hrabko: Novela ústavy uspela, lebo tí, čo boli proti, neurobili nič
Novela Ústavy SR v parlamente uspela, lebo jej zástancovia urobili všetko preto, aby v hlasovaní prešla. A jej odporcovia neurobili nič preto, aby tomu zabránili.
Prieskum: So znížením počtu VÚC na štyri súhlasí 40,7 percenta respondentov
So znížením počtu vyšších územných celkov (VÚC) na štyri skôr alebo úplne súhlasí 40,7 percenta respondentov reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky agentúry AKO.