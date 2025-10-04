  • Články
Do čistenia plies vo Vysokých Tatrách sa zapojilo rekordných 80 potápačov

Do čistenia plies vo Vysokých Tatrách sa zapojilo rekordných 80 potápačov

Potápači sa vo Vysokých Tatrách stretli už 32. raz, aby spoločne vyčistili plesá od odpadkov po letnej turistickej sezóne.

Tento rok sa do akcie Čisté vody zapojilo rekordných 80 účastníkov, ktorí sa ponorili do Štrbského, Nového Štrbského, Popradského a Velického plesa. Informovala hovorkyňa Správy Tatranského národného parku (TANAP) Jarmila Hlaváčová.

Ako povedala, dobrou správou je, že množstvo odpadu každoročne klesá a výnimkou nebol ani tento rok. Potápači vyniesli na breh spolu 47 kilogramov odpadu, čo je o takmer 20 kilogramov menej než vlani.

Najviac odpadu sa našlo v Štrbskom plese, kde účastníci akcie spoločne vytiahli 24 kilogramov odpadu. Medzi nálezmi boli aj kuriózne predmety, ako štartovacia pištoľ, klobúk či skrutkovač. Z Nového Štrbského plesa to bolo deväť kilogramov, z Popradského 13 kilogramov a z Velického plesa rovný kilogram odpadu.

V porovnaní s minulými ročníkmi je to veľké zlepšenie. Objem vyzbieraného odpadu má klesajúcu tendenciu, čo nás mimoriadne teší. Záujem potápačov o túto dobrovoľnú akciu taktiež z roka na rok neutícha,“ zhodnotil koordinátor akcie zo Správy TANAP-u Peter Spitzkopf.

Za viac než tri desaťročia svojej histórie sa na akcii Čisté vody zúčastnili stovky dobrovoľníkov, ktorí doteraz uskutočnili vyše 2140 ponorov a vytiahli približne 7436 kilogramov odpadu.

Čisté vody sú späté aj s Medzinárodným festivalom potápačských filmov, ktorý tento rok oslavuje jubilejný 40. ročník v Tatranskej Lomnici. Program pokračuje aj v sobotu, keď sa potápači vyberú do zatopeného kameňolomu v popradskej mestskej časti Kvetnica, kde budú vo svojej práci pokračovať.

Zdroj: Info.sk, TASR
