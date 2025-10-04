Voľby ČR: Začal sa druhý deň volieb, v ktorých si Česi vyberajú nových poslancov
- DNES - 8:21
- Praha
V sobotu o 8.00 h sa v Česku opäť otvorili volebné miestnosti vo voľbách do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR.
Voliči môžu prísť k urnám do 14.00 h, potom sa hlasy začnú sčítavať. Kto voľby vyhral a aké budú šance na zostavenie novej vlády, by podľa odhadov malo byť známe v sobotu večer, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Počas prvého dňa sa volebná účasť podľa českých médií pohybovala okolo 40 a na niektorých miestach aj 50 percent. Voliť prišli všetci najvyšší ústavní činitelia a tiež lídri najsilnejších politických strán a hnutí, ktoré majú podľa prieskumov šancu dostať sa do snemovne. Ľudí na sociálnych sieťach vyzývali, aby prišli voliť a nenechali za seba rozhodovať iných.
V piatok voľby skomplikovali problémy s aplikáciou eDoklady, v ktorej majú Česi elektronický občiansky preukaz. Plastovú kartičku pri sebe nosiť nemusia, čo sa nakoniec mnohým vypomstilo a museli sa po ňu vrátiť domov. Stalo sa to napríklad aj predsedníčke Poslaneckej snemovne Markéte Pekarovej Adamovej. Podľa Digitálnej informačnej agentúry, ktorá je za eDoklady zodpovedná, je už problém vyriešený a v sobotu by všetko malo fungovať. Napriek tomu ľuďom odporučili, aby si pre istotu zobrali aj fyzický doklad.
Po tom, ako sa o 14.00 h zatvoria volebné miestnosti, začnú volebné komisie sčítavať hlasy. Celkové výsledky potom spracováva centrálne pracovisko Českého štatistického úradu (ČSÚ), ktorý ich následne zverejňuje na webe volby.cz. Kombináciou tradičného manuálneho sčítavania s následným využitím moderných technológií je podľa ČSÚ zaistená transparentnosť, priebežná aj spätná kontrola celého procesu a zároveň rýchla dostupnosť výsledkov.
