Sobota, 4.10.2025Meniny má František
Bratislava

Prieskum: So znížením počtu VÚC na štyri súhlasí 40,7 percenta respondentov

  • DNES - 7:57
  • Bratislava
So znížením počtu vyšších územných celkov (VÚC) na štyri skôr alebo úplne súhlasí 40,7 percenta respondentov reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky agentúry AKO.

Opačný názor vyjadrilo 42,8 percenta opýtaných. Prieskum realizovala agentúra AKO pre TASR 8. až 22. septembra na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov.

Odpovedať mali na otázku: „Hovorí sa o znížení počtu vyšších územných celkov (VÚC, krajov) z ôsmich na štyri, a to: východoslovenský, stredoslovenský, západoslovenský a bratislavský VÚC. Súhlasíte alebo nesúhlasíte s týmto návrhom?“

Úplný súhlas vyjadrilo 19,6 percenta respondentov, skôr súhlasilo 21,1 percenta opýtaných. So znížením počtu VÚC skôr nesúhlasí 18,5 percenta respondentov a úplný nesúhlas vyjadrilo 24,3 percenta opýtaných. Pätnásť percent opýtaných na otázku nevedelo odpovedať a 1,5 percenta odpovedať nechcelo.

Zníženie počtu VÚC má podľa prieskumu nadpriemernú podporu v prostredí voličov Smeru-SD, SNS, Republiky a Maďarskej aliancie. Proti zníženiu sú nadpriemerne voliči PS, KDH, Hnutia Slovensko, SaS a Demokratov. Voliči Hlasu-SD sa nachádzali v oboch skupinách respondentov.

Zdroj: Info.sk, TASR
