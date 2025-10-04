Prieskum: So znížením počtu VÚC na štyri súhlasí 40,7 percenta respondentov
So znížením počtu vyšších územných celkov (VÚC) na štyri skôr alebo úplne súhlasí 40,7 percenta respondentov reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky agentúry AKO.
Opačný názor vyjadrilo 42,8 percenta opýtaných. Prieskum realizovala agentúra AKO pre TASR 8. až 22. septembra na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov.
Odpovedať mali na otázku: „Hovorí sa o znížení počtu vyšších územných celkov (VÚC, krajov) z ôsmich na štyri, a to: východoslovenský, stredoslovenský, západoslovenský a bratislavský VÚC. Súhlasíte alebo nesúhlasíte s týmto návrhom?“
Úplný súhlas vyjadrilo 19,6 percenta respondentov, skôr súhlasilo 21,1 percenta opýtaných. So znížením počtu VÚC skôr nesúhlasí 18,5 percenta respondentov a úplný nesúhlas vyjadrilo 24,3 percenta opýtaných. Pätnásť percent opýtaných na otázku nevedelo odpovedať a 1,5 percenta odpovedať nechcelo.
Zníženie počtu VÚC má podľa prieskumu nadpriemernú podporu v prostredí voličov Smeru-SD, SNS, Republiky a Maďarskej aliancie. Proti zníženiu sú nadpriemerne voliči PS, KDH, Hnutia Slovensko, SaS a Demokratov. Voliči Hlasu-SD sa nachádzali v oboch skupinách respondentov.
Juraj Hrabko: Novela ústavy uspela, lebo tí, čo boli proti, neurobili nič
Novela Ústavy SR v parlamente uspela, lebo jej zástancovia urobili všetko preto, aby v hlasovaní prešla. A jej odporcovia neurobili nič preto, aby tomu zabránili.
Na skládke našli telo neznámeho muža
Prípad vyšetruje polícia.
Tragédia v rodinnom dome: Polícia vyšetruje prípad násilného charakteru
Policajti zadržali podozrivého.
Vedením nemocnice v Myjave je dočasne poverená námestníčka LSP Miriama Baníková
Vedením Nemocnice s poliklinikou Myjava je od stredy dočasne poverená námestníčka riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť Miriama Baníková.