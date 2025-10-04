Izrael sa pripravuje na okamžitú realizáciu mierového plánu pre Gazu
- DNES - 6:20
- Jeruzalem,
Úrad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v sobotu oznámil, že Izrael sa pripravuje na okamžitú realizáciu prvej fázy mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa, zameranú na prepustenie izraelských rukojemníkov v Gaze.
„Vzhľadom na reakciu Hamasu sa Izrael pripravuje na okamžitú implementáciu prvej etapy Trumpovho plánu, ktorá sa týka prepustenia všetkých rukojemníkov,“ uviedol izraelský úrad vlády vo svojom vyhlásení.
Izrael zároveň deklaroval, že bude aj naďalej úzko spolupracovať s prezidentom Trumpom a jeho tímom, aby sa vojna skončila v súlade s princípmi, ktoré stanovil Izrael, a ktoré podľa vyhlásenia súhlasne korešpondujú s víziou amerického prezidenta.
