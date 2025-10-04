  • Články
Nemecký veľvyslanec v Rusku: Kľúč k mieru je v Kremli

  • DNES - 6:09
  • Moskva
Nemecký veľvyslanec v Rusku: Kľúč k mieru je v Kremli

Nemecký veľvyslanec v Rusku Alexander Graf Lambsdorff vyzval v piatok v prejave v Moskve ruského prezidenta Vladimira Putina, aby ukončil vojnu na Ukrajine.

Vojna na Ukrajine sa musí skončiť,“ povedal Lambsdorff v prejave pri príležitosti Dňa nemeckej jednoty. „Je na prezidentovi Putinovi, aby umožnil takéto mierové riešenie. Kľúč k mieru leží v Kremli,“ dodal pred približne 1000 prítomnými v Moskve.

Vo svojom prejave, ktorý čiastočne predniesol v ruštine, vyjadril vďaku za príspevok „odvážnych sovietskych a ruských politikov“ k prekonaniu rozdelenia Nemecka i Európy, cituje DPA.

Ľudia, ktorí sa zasadzujú za prepojenie Nemecka a Ruska, sú stále naliehavo potrební a nemali by byť od toho odrádzaní, povedal.

Zjednotenie podľa neho ukázalo, že aj „zdanlivo pevný betón sa môže rozbiť“. Odvolával sa tak na pád Berlíneho múru a zjednotenie Nemecka 3. októbra 1990. Štáty, ktoré dovtedy tvorili Východné Nemecko, boli začlenené do Spolkovej republiky Nemecko, čo bol oficiálny názov Západného Nemecka, čím sa ukončilo rozdelenie krajiny po druhej svetovej vojne. Tento dátum je štátnym sviatkom známym ako Deň nemeckej jednoty.

Zdroj: Info.sk, TASR
