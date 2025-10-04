Svetoví lídri vítajú plán USA pre Gazu, súhlas Hamasu označujú za prelomový
Viacerí svetoví lídri a sprostredkovatelia v konflikte v Pásme Gazy v sobotu privítali vyhlásenie hnutia Hamas, ktoré prijalo niektoré časti mierového plánu prezidenta USA Donalda Trumpa. Vyhlásenia označili za pozitívny vývoj a možný prelom v úsilí o ukončenie vojny, ktorá trvá takmer dva roky, uviedli agentúry AFP a TASS.
Britský premiér Keir Starmer označil rozhodnutie Hamasu za „významný krok vpred“. Podľa jeho vyhlásenia Trumpov návrh „priniesol mier bližšie než kedykoľvek predtým“.
„Vyzývame všetky strany, aby dohodu bezodkladne implementovali,“ uviedol Starmer.
Nemecký kancelár Friedrich Merz v príspevku na sieti X uviedol, že „mier v Gaze a prepustenie rukojemníkov sú na dosah“, keďže Hamas „v zásade súhlasil“ s americkým plánom.
„Tento návrh predstavuje najlepšiu šancu na mier a Nemecko plne podporuje výzvu prezidenta Trumpa, aby sa dohodu podarilo naplniť,“ dodal Merz.
Egyptské ministerstvo zahraničných vecí označilo reakciu Hamasu za dôkaz toho, že hnutie si uvedomuje potrebu ukončiť vojnu a zachrániť životy civilistov v Pásme Gazy.
„Hnutie demonštrovalo ochotu ukončiť ozbrojený konflikt,“ uvádza sa vo vyhlásení. Káhira označila vývoj za „pozitívny moment“, ktorý by mohol viesť k prepusteniu rukojemníkov a otvoreniu cesty pre humanitárnu pomoc.
Katar, ktorý spolu s Egyptom patrí medzi kľúčových sprostredkovateľov, taktiež privítal vyhlásenie Hamasu a potvrdil, že pracuje na obnovení mierových rokovaní.
„Katar víta oznámenie Hamasu o súhlase s plánom prezidenta Trumpa,“ povedal hovorca katarského rezortu diplomacie. Zároveň vyjadril podporu Trumpovej výzve na okamžité prímerie.
Katar uviedol, že spolu s Egyptom a Spojenými štátmi pokračuje v koordinácii rokovaní, ktoré by mohli viesť k ukončeniu vojny.
Izrael sa pripravuje na okamžitú realizáciu mierového plánu pre Gazu
Úrad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v sobotu oznámil, že Izrael sa pripravuje na okamžitú realizáciu prvej fázy mierového plánu amerického prezidenta, zameranú na prepustenie izraelských rukojemníkov v Gaze.
Generálny tajomník OSN víta rozhodnutie Hamasu akceptovať mierový plán
Generálny tajomník OSN António Guterres v piatok privítal vyhlásenie Hamasu, v ktorom hnutie deklarovalo svoju pripravenosť akceptovať mierový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa a prepustiť rukojemníkov.
Trump vyzval Izrael na okamžité zastavenie bombardovania Gazy
Americký prezident Donald Trump v piatok vyzval Izrael, aby okamžite zastavil bombardovanie Pásma Gazy, po tom, čo Hamas oznámil, že príjme niektoré prvky Trumpovho mierového plánu.