Trump vyzval Izrael na okamžité zastavenie bombardovania Gazy
- DNES - 5:40
- Gaza
Americký prezident Donald Trump v piatok vyzval Izrael, aby okamžite zastavil bombardovanie Pásma Gazy, po tom, čo Hamas oznámil, že príjme niektoré prvky Trumpovho mierového plánu na ukončenie takmer dvojročnej vojny a prepustí všetkých zostávajúcich rukojemníkov, unesených pri útoku zo 7. októbra 2023.
„Verím, že sú pripravení na trvalý MIER,“ napísal Trump na sociálnej sieti Truth Social. „Izrael musí okamžite prestať s bombardovaním Gazy, aby sme mohli bezpečne a rýchlo dostať rukojemníkov von! V tejto chvíli je to príliš nebezpečné. Už prebiehajú rokovania o detailoch, ktoré je potrebné doladiť.“
Hamas v sobotu označil výzvu na zastavenie bombardovania Pásma Gazy, ktorú Trump adresoval Izraelu, za „povzbudivú“ a vyjadril pripravenosť okamžite začať rokovania o prepustení rukojemníkov a ukončení vojny.
„Vyhlásenia prezidenta Trumpa o okamžitom zastavení izraelských útokov v Pásme Gazy sú povzbudzujúce a Hamas je pripravený okamžite začať rokovania o výmene väzňov, ukončení vojny a stiahnutí (izraelskej) armády z Pásma Gazy,“ uviedol pre AFP hovorca Hamasu.
Už v piatok Hamas uviedol, že akceptuje niektoré časti Trumpovho návrhu, vrátane odovzdania moci a prepustenia všetkých zostávajúcich rukojemníkov, no ďalšie body si podľa vyhlásenia vyžadujú ďalšie konzultácie medzi Palestínčanmi.
Trump v pondelok zverejnil 20-bodový americký mierový plán pre Pásmo Gazy, ktorý počíta s ukončením vojny medzi Izraelom a Hamasom a návratom všetkých rukojemníkov - živých aj mŕtvych. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu s plánom súhlasil.
Navrhovaný plán zahŕňa prímerie, prepustenie rukojemníkov do 72 hodín, odzbrojenie Hamasu a postupné stiahnutie sa izraelských síl z Pásma Gazy. Nasledovalo by vytvorenie takzvanej Rady mieru, ktorú by viedol Trump. Jej členom by bol aj bývalý britský premiér Tony Blair a ďalší lídri.
Tento medzinárodný orgán by dozeral na „apolitický palestínsky výbor“, ktorý by po vojne spravoval Pásmo Gazy. Rada stanoví rámec a bude spravovať financovanie obnovy Gazy, kým Palestínska samospráva nedokončí reformy a nebude môcť prevziať kontrolu nad enklávou. Hamas ani iné militantné skupiny sa na vláde nemajú podieľať.
Izrael sa pripravuje na okamžitú realizáciu mierového plánu pre Gazu
Úrad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v sobotu oznámil, že Izrael sa pripravuje na okamžitú realizáciu prvej fázy mierového plánu amerického prezidenta, zameranú na prepustenie izraelských rukojemníkov v Gaze.
Nemecký veľvyslanec v Rusku Alexander Graf Lambsdorff vyzval v piatok v prejave v Moskve ruského prezidenta Vladimira Putina, aby ukončil vojnu na Ukrajine.
Svetoví lídri vítajú plán USA pre Gazu, súhlas Hamasu označujú za prelomový
Viacerí svetoví lídri a sprostredkovatelia v konflikte v Pásme Gazy v sobotu privítali vyhlásenie hnutia Hamas, ktoré prijalo niektoré časti mierového plánu prezidenta USA Donalda Trumpa.
Generálny tajomník OSN víta rozhodnutie Hamasu akceptovať mierový plán
Generálny tajomník OSN António Guterres v piatok privítal vyhlásenie Hamasu, v ktorom hnutie deklarovalo svoju pripravenosť akceptovať mierový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa a prepustiť rukojemníkov.