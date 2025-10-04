Hamas akceptuje niektoré časti Trumpovho mierového plánu
- Gaza
Palestínske militantné hnutie Hamas v piatok oznámilo, že akceptuje časti mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončenie vojny v Pásme Gazy vrátane prepustenia všetkých rukojemníkov a vzdania sa moci.
O ďalších bodoch sú však podľa hnutia ešte potrebné rokovania, informuje TASR na základe správ agentúr AFP, AP a DPA.
Vyhlásenie Hamasu prišlo len niekoľko hodín po tom, čo Trump dal hnutiu ultimátum, že s dohodou musí súhlasiť do pondelka 01.00 h miestneho času (pondelková polnoc SELČ), inak sa proti nemu rozpúta „skutočné peklo“ v podobe ďalších útokov.
„Hnutie oznamuje svoj súhlas s prepustením všetkých rukojemníkov – živých aj ostatkov (mŕtvych) – podľa výmenného vzorca zahrnutého v návrhu prezidenta Trumpa,“ uviedol Hamas vo vyhlásení na platforme Telegram a dodal, že je pripravený začať rokovania o podrobnostiach.
Hnutie dodalo, že „opakuje svoj súhlas s odovzdaním správy Pásma Gazy palestínskemu orgánu nezávislých (technokratov) na základe národného konsenzu a s podporou arabských a islamských štátov“.
Čo sa týka ďalších otázok, ktoré Trump nastolil v návrhu o budúcnosti Gazy a základných právach Palestínčanov, „tieto zostávajú viazané na kolektívny národný postoj zakorenený v medzinárodných zákonoch a rezolúciách, ktorý sa má riešiť v rámci jednotného palestínskeho rámca – na ktorom sa Hamas zúčastní a prispeje k nemu s plnou zodpovednosťou,“ napísalo hnutie.
Podľa agentúry AP nebolo bezprostredne jasné, ako USA a Izrael zareagujú na to, že Hamas súhlasil len s niektorými bodmi mierového plánu.
Trump v pondelok zverejnil 20-bodový americký mierový plán pre Pásmo Gazy, ktorý počíta s ukončením vojny medzi Izraelom a Hamasom a návratom všetkých rukojemníkov - živých aj mŕtvych. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu s plánom súhlasil.
Navrhovaný plán zahŕňa prímerie, prepustenie rukojemníkov do 72 hodín, odzbrojenie Hamasu a postupné stiahnutie sa izraelských síl z Pásma Gazy. Nasledovalo by vytvorenie takzvanej Rady mieru, ktorú by viedol Trump. Jej členom by bol aj bývalý britský premiér Tony Blair a ďalší lídri.
Tento medzinárodný orgán by dozeral na „apolitický palestínsky výbor“, ktorý by po vojne spravoval Pásmo Gazy. Rada stanoví rámec a bude spravovať financovanie obnovy Gazy, kým Palestínska samospráva nedokončí reformy a nebude môcť prevziať kontrolu nad enklávou. Hamas ani iné militantné skupiny sa na vláde nemajú podieľať.
Izrael sa pripravuje na okamžitú realizáciu mierového plánu pre Gazu
Úrad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v sobotu oznámil, že Izrael sa pripravuje na okamžitú realizáciu prvej fázy mierového plánu amerického prezidenta, zameranú na prepustenie izraelských rukojemníkov v Gaze.
Nemecký veľvyslanec v Rusku: Kľúč k mieru je v Kremli
Nemecký veľvyslanec v Rusku Alexander Graf Lambsdorff vyzval v piatok v prejave v Moskve ruského prezidenta Vladimira Putina, aby ukončil vojnu na Ukrajine.
Svetoví lídri vítajú plán USA pre Gazu, súhlas Hamasu označujú za prelomový
Viacerí svetoví lídri a sprostredkovatelia v konflikte v Pásme Gazy v sobotu privítali vyhlásenie hnutia Hamas, ktoré prijalo niektoré časti mierového plánu prezidenta USA Donalda Trumpa.
Generálny tajomník OSN víta rozhodnutie Hamasu akceptovať mierový plán
Generálny tajomník OSN António Guterres v piatok privítal vyhlásenie Hamasu, v ktorom hnutie deklarovalo svoju pripravenosť akceptovať mierový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa a prepustiť rukojemníkov.
Trump vyzval Izrael na okamžité zastavenie bombardovania Gazy
Americký prezident Donald Trump v piatok vyzval Izrael, aby okamžite zastavil bombardovanie Pásma Gazy, po tom, čo Hamas oznámil, že príjme niektoré prvky Trumpovho mierového plánu.