  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 4.10.2025Meniny má František
Bratislava

Hamas akceptuje niektoré časti Trumpovho mierového plánu

  • DNES - 5:39
  • Gaza
Hamas akceptuje niektoré časti Trumpovho mierového plánu

Palestínske militantné hnutie Hamas v piatok oznámilo, že akceptuje časti mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončenie vojny v Pásme Gazy vrátane prepustenia všetkých rukojemníkov a vzdania sa moci.

O ďalších bodoch sú však podľa hnutia ešte potrebné rokovania, informuje TASR na základe správ agentúr AFP, AP a DPA.

Vyhlásenie Hamasu prišlo len niekoľko hodín po tom, čo Trump dal hnutiu ultimátum, že s dohodou musí súhlasiť do pondelka 01.00 h miestneho času (pondelková polnoc SELČ), inak sa proti nemu rozpúta „skutočné peklo“ v podobe ďalších útokov.

Hnutie oznamuje svoj súhlas s prepustením všetkých rukojemníkov – živých aj ostatkov (mŕtvych) – podľa výmenného vzorca zahrnutého v návrhu prezidenta Trumpa,“ uviedol Hamas vo vyhlásení na platforme Telegram a dodal, že je pripravený začať rokovania o podrobnostiach.

Hnutie dodalo, že „opakuje svoj súhlas s odovzdaním správy Pásma Gazy palestínskemu orgánu nezávislých (technokratov) na základe národného konsenzu a s podporou arabských a islamských štátov“.

Čo sa týka ďalších otázok, ktoré Trump nastolil v návrhu o budúcnosti Gazy a základných právach Palestínčanov, „tieto zostávajú viazané na kolektívny národný postoj zakorenený v medzinárodných zákonoch a rezolúciách, ktorý sa má riešiť v rámci jednotného palestínskeho rámca – na ktorom sa Hamas zúčastní a prispeje k nemu s plnou zodpovednosťou,“ napísalo hnutie.

Podľa agentúry AP nebolo bezprostredne jasné, ako USA a Izrael zareagujú na to, že Hamas súhlasil len s niektorými bodmi mierového plánu.

Trump v pondelok zverejnil 20-bodový americký mierový plán pre Pásmo Gazy, ktorý počíta s ukončením vojny medzi Izraelom a Hamasom a návratom všetkých rukojemníkov - živých aj mŕtvych. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu s plánom súhlasil.

Navrhovaný plán zahŕňa prímerie, prepustenie rukojemníkov do 72 hodín, odzbrojenie Hamasu a postupné stiahnutie sa izraelských síl z Pásma Gazy. Nasledovalo by vytvorenie takzvanej Rady mieru, ktorú by viedol Trump. Jej členom by bol aj bývalý britský premiér Tony Blair a ďalší lídri.

Tento medzinárodný orgán by dozeral na „apolitický palestínsky výbor“, ktorý by po vojne spravoval Pásmo Gazy. Rada stanoví rámec a bude spravovať financovanie obnovy Gazy, kým Palestínska samospráva nedokončí reformy a nebude môcť prevziať kontrolu nad enklávou. Hamas ani iné militantné skupiny sa na vláde nemajú podieľať.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Izrael sa pripravuje na okamžitú realizáciu mierového plánu pre Gazu

Izrael sa pripravuje na okamžitú realizáciu mierového plánu pre Gazu

DNES - 6:20Zahraničné

Úrad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v sobotu oznámil, že Izrael sa pripravuje na okamžitú realizáciu prvej fázy mierového plánu amerického prezidenta, zameranú na prepustenie izraelských rukojemníkov v Gaze.

Nemecký veľvyslanec v Rusku: Kľúč k mieru je v Kremli

Nemecký veľvyslanec v Rusku: Kľúč k mieru je v Kremli

DNES - 6:09Zahraničné

Nemecký veľvyslanec v Rusku Alexander Graf Lambsdorff vyzval v piatok v prejave v Moskve ruského prezidenta Vladimira Putina, aby ukončil vojnu na Ukrajine.

Svetoví lídri vítajú plán USA pre Gazu, súhlas Hamasu označujú za prelomový

Svetoví lídri vítajú plán USA pre Gazu, súhlas Hamasu označujú za prelomový

DNES - 5:47Zahraničné

Viacerí svetoví lídri a sprostredkovatelia v konflikte v Pásme Gazy v sobotu privítali vyhlásenie hnutia Hamas, ktoré prijalo niektoré časti mierového plánu prezidenta USA Donalda Trumpa.

Generálny tajomník OSN víta rozhodnutie Hamasu akceptovať mierový plán

Generálny tajomník OSN víta rozhodnutie Hamasu akceptovať mierový plán

DNES - 5:42Zahraničné

Generálny tajomník OSN António Guterres v piatok privítal vyhlásenie Hamasu, v ktorom hnutie deklarovalo svoju pripravenosť akceptovať mierový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa a prepustiť rukojemníkov.

Trump vyzval Izrael na okamžité zastavenie bombardovania Gazy

Trump vyzval Izrael na okamžité zastavenie bombardovania Gazy

DNES - 5:40Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v piatok vyzval Izrael, aby okamžite zastavil bombardovanie Pásma Gazy, po tom, čo Hamas oznámil, že príjme niektoré prvky Trumpovho mierového plánu.

Vosveteit.sk
Facebook zaplavili falošné skupiny, ktoré seniorov lákajú na rôzne aktivity: Šíri sa cez ne zákerný RAT malvér DatzbroFacebook zaplavili falošné skupiny, ktoré seniorov lákajú na rôzne aktivity: Šíri sa cez ne zákerný RAT malvér Datzbro
Google Chrome a Gemini vytvárajú detailný profil o tvojom živote. Zbierané sú aj údaje, ktoré by si nečakalGoogle Chrome a Gemini vytvárajú detailný profil o tvojom živote. Zbierané sú aj údaje, ktoré by si nečakal
Rakovina môže mať nového nepriateľa. Táto látka z bežnej stravy zvyšuje účinnosť liekov a pomáha telu rozkladať nádoryRakovina môže mať nového nepriateľa. Táto látka z bežnej stravy zvyšuje účinnosť liekov a pomáha telu rozkladať nádory
Tvoj telefón už možno ovládajú hackeri. Stačí, že máš nainštalovanú túto „bezpečnostnú“ aplikáciuTvoj telefón už možno ovládajú hackeri. Stačí, že máš nainštalovanú túto „bezpečnostnú“ aplikáciu
Nový spyware sa skrýva v Android aplikáciách, ktoré naoko chránia tvoje súkromie. Kampaň je masívnaNový spyware sa skrýva v Android aplikáciách, ktoré naoko chránia tvoje súkromie. Kampaň je masívna
Od decembra budú tvoje správy cennejšie než zlato. Meta s nimi plánuje niečo, čo môže vážne narušiť tvoje súkromieOd decembra budú tvoje správy cennejšie než zlato. Meta s nimi plánuje niečo, čo môže vážne narušiť tvoje súkromie
Webbov vesmírny teleskop odhalil jeden z najlepších dôkazov existencie „temných hviezd“. Takéto extrémne objekty si nevieš ani predstaviťWebbov vesmírny teleskop odhalil jeden z najlepších dôkazov existencie „temných hviezd“. Takéto extrémne objekty si nevieš ani predstaviť
Netflix pokračuje v brutálnej náloži filmov a seriálov. Tentokrát ťa október aj poriadne vystraší!Netflix pokračuje v brutálnej náloži filmov a seriálov. Tentokrát ťa október aj poriadne vystraší!
OpenAI vypustilo najpokročilejšiu AI na tvorbu videí, akú sme doteraz videli. Sora 2 zvládne aj nemožnéOpenAI vypustilo najpokročilejšiu AI na tvorbu videí, akú sme doteraz videli. Sora 2 zvládne aj nemožné
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP