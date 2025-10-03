Na skládke našli telo neznámeho muža
Prípad vyšetruje polícia.
Zamestnanci skládky odpadu v Stupave našli vo štvrtok (2. 10.) podvečer počas práce ľudské telo. Podľa informácií televízie Markíza bolo telo už v pokročilom štádiu rozkladu.
Zamestnanci po desivom objave okamžite kontaktovali políciu. Na miesto dorazili hliadky aj vyšetrovací tím z Malaciek.
Polícia začala vyšetrovanie okolností úmrtia, pričom pracuje aj s verziou násilného trestného činu.
Spolu s políciou miesto nálezu prehliadol aj obhliadajúci lekár. Ten podľa prvotných zistení nedokázal na mieste vylúčiť cudzie zavinenie.
Pre určenie presnej príčiny smrti bola nariadená súdna pitva. Polícia momentálne pracuje na zistení totožnosti muža.
