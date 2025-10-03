Polícia zasahuje na letisku v Prahe pre anonym o blížiacich sa dronoch
- DNES - 20:32
- Praha
Česká polícia v piatok večer zasahuje na Letisku Václava Havla v Prahe.
Na sociálnej sieti X polícia uviedla, že dôvodom je anonymná a neoverená vyhrážka od anglicky hovoriacej osoby o blížiacich sa dronoch, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Na Letisku Václava Havla máme rozsiahle bezpečnostné opatrenie, do ktorého sú nasadené veľké počty policajtov z rôznych útvarov a spolupracujeme aj s armádou,“ uviedla polícia s tým, že relevanciu informácií vyhodnocuje.
Podotkla, že všetky opatrenia vrátane nasadenia protidronovej ochrany a aktivizácie ostreľovačov sú preventívne. Neskôr na sieti X dodala, že podľa anglicky hovoriacej osoby by dronov mali byť „vyššie jednotky“. „Z taktických dôvodov nebudeme uvádzať čas ich údajného príletu, avšak stále platí, že ide o neoverené informácie,“ zdôraznila polícia.
Na sieti X potom dodala, že je pripravená okamžite prijať opatrenia súvisiace s uzavretím vzdušného priestoru a súčasne uzavrieť všetky príjazdové cesty. „Ostreľovači cudzineckej polície zo svojich stanovísk sledujú potenciálne objekty vo vzduchu,“ doplnila.
Incidenty s dronmi pri európskych letiskách v posledných dňoch zaznamenali napríklad v Belgicku, Dánsku, Nemecku či Nórsku.
