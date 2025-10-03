Tragédia v rodinnom dome: Polícia vyšetruje prípad násilného charakteru
Policajti zadržali podozrivého.
V obci Nenince v okrese Veľký Krtíš došlo dnes k násilnému trestnému činu, ktorý si vyžiadal život staršej ženy. Polícia je na mieste a už zadržala podozrivú osobu.
Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici prostredníctvom sociálnej siete. „V obci Nenince, v okrese Veľký Krtíš aktuálne polícia dokumentuje prípad násilného charakteru,“ uvádza ma facebooku.
Policajné zložky potvrdili, že na mieste činu zasahujú a vykonávajú všetky potrebné procesné úkony. Zásah vyústil do rýchleho zadržania podozrivej osoby. „Podozrivá osoba je v rukách polície,“ doplnili policajti.
Vzhľadom na počiatočné štádium vyšetrovania zatiaľ nie sú známe bližšie okolnosti prípadu, motív činu, ani vzťah medzi obeťou a zadržanou osobou. Polícia uviedla, že poskytne viac informácií, hneď ako to procesná situácia dovolí.
