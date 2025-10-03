Vedením nemocnice v Myjave je dočasne poverená námestníčka LSP Miriama Baníková
Vedením Nemocnice s poliklinikou (NsP) Myjava je od stredy (1. 10.) dočasne poverená námestníčka riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť (LPS) Miriama Baníková.
Doterajší riaditelia Nemocnice s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach, NsP Považská Bystrica a NsP Myjava sa totiž vzdali funkcií. Všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) bude riadiť jeden spoločný štatutár. Výberové konanie by malo byť ukončené v októbri. TASR to uviedla hovorkyňa TSK Lenka Kukučková.
Lehota pre uchádzačov na predloženie žiadostí o účasť na výberovom konaní na štatutára spomínaných troch nemocníc sa skončila 26. septembra. „Trenčiansky samosprávny kraj teraz formálne posúdi doručené žiadosti z hľadiska splnenia požiadaviek kraja a uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie. Výberové konanie by malo byť ukončené v októbri a na novembrovom zasadnutí krajského zastupiteľstva by malo dôjsť k zvoleniu nového riaditeľa poslancami,“ priblížila.
Ekonomickú situáciu NsP označila ako porovnateľnú so všetkými regionálnymi nemocnicami na Slovensku, ktoré v roku 2025 vytvárajú stratu. „Strata je spôsobená tým, že doposiaľ neboli zo strany zdravotných poisťovní vykompenzované zvýšené náklady na mzdy, ako aj ďalšie prevádzkové náklady,“ ozrejmila.
NsP Myjava je podľa hovorkyne aktuálne plne fungujúca všeobecná nemocnica, ktorá zabezpečuje poskytovanie ambulantnej aj ústavnej zdravotnej starostlivosti vrátane prednemocničnej starostlivosti prostredníctvom ambulancie záchrannej zdravotnej služby v sídle stanice Myjava.
„V segmente ústavnej zdravotnej starostlivosti momentálne prevádzkuje sedem lôžkových oddelení, a to interné, chirurgické, detské, novorodenecké, gynekologicko-pôrodnícke, oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny a oddelenie dlhodobo chorých,“ ozrejmila.
Chirurgické oddelenie funguje nepretržite vrátane chirurgickej ústavnej pohotovostnej služby, ktorá je zabezpečená jednak pre hospitalizovaných pacientov, pacientov po operáciách, úrazoch a podobne, ako aj pre pacientov, ktorí potrebujú chirurgické ošetrenie v popoludňajších a nočných hodinách, v režime 24 hodín, sedem dní týždenne.
Mesto Myjava situáciu registruje a naďalej ju sleduje. Podľa slov hovorcu Mareka Hrina je nemocnica plne v kompetencii vyššieho územného celku. „Nemáme možnosť nijako do toho zasahovať alebo to ovplyvňovať, ako som už spomenul, je to naozaj kompetencia Trenčianskeho samosprávneho kraja a tak k tomu aj pristupujeme v tejto chvíli,“ skonštatoval.
Bývala riaditeľka Elena Štefíková bola osobne prítomná na septembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva v Myjave. „Prítomným poslancom a zamestnancom mesta predstavila aktuálnu situáciu v nemocnici, odprezentovala základný sumár údajov a takisto sa aj symbolicky rozlúčila a poďakovala samospráve za spoluprácu,“ doplnil.
TSK vyhlásil koncom januára tohto roka verejnú obchodnú súťaž na nájom troch nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. O nemocnice neprejavil v prvom kole záujem žiadny subjekt. Kraj chcel nájsť pre nemocnice na prechodné obdobie manažéra, ktorý ich pomôže oddlžiť, zabezpečí, aby nerobili ďalšie dlhy, investuje do ich rozvoja a zagarantuje stanovený rozsah zdravotnej starostlivosti. Následne po neúspešnej súťaži ich ponúkol samosprávam za miernejších podmienok. Záujem prejavili myjavská a považskobystrická samospráva, o nemocnicu v Bojniciach záujem nebol. Nemocnice napokon zostali v gescii TTSK.
