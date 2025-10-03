  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 3.10.2025Meniny má Stela
14°Bratislava

Trump dal Hamasu ultimátum: Ak nebude súhlasiť s mierovou dohodou, zažije „skutočné peklo“

  • DNES - 17:11
  • Washington
Trump dal Hamasu ultimátum: Ak nebude súhlasiť s mierovou dohodou, zažije „skutočné peklo“

Trump dal Hamasu ultimátum ohľadne mierového plánu pre Gazu.

Americký prezident Donald Trump v piatok uviedol, že palestínske militantné hnutie Hamas musí súhlasiť s navrhovanou mierovou dohodou pre Gazu do pondelka 0.00 h SELČ. V prípade, ak tak neurobí, sa musí pripraviť na „skutočné peklo“, informuje TASR podľa správ agentúr AP a AFP.

Palestínski militanti majú čas do „nedele večera do ŠIESTEJ hodiny washingtonského času,“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social.

Ak sa nedosiahne táto dohoda, ktorá je POSLEDNOU ŠANCOU, proti Hamasu sa rozpúta PEKLO, aké ešte nikto nevidel,“ dodal prezident USA s tým, že mier na Blízkom východe „nastane tak či onak“.

Biely dom v pondelok zverejnil 20-bodový americký mierový plán pre Pásmo Gazy, ktorý počíta s ukončením vojny medzi Izraelom a Hamasom a návratom všetkých rukojemníkov - živých aj mŕtvych. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu s plánom súhlasil.

Hamas v piatok uviedol, že potrebuje viac času na preskúmanie mierového plánu pre Pásmo Gazy. Anonymný vysokopostavený predstaviteľ Hamasu v utorok pre britskú televíziu BBC uviedol, že skupina zrejme mierový plán odmietne, pretože nesúhlasí s dvoma jeho bodmi - odzbrojením hnutia a nasadením Medzinárodných stabilizačných síl (ISF) v Gaze. Hamas si podľa zdroja BBC o americkom pláne myslí, že „slúži izraelským záujmom a ignoruje záujmy Palestínčanov“.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
V Česku sa otvorili volebné miestnosti, občania majú na výber 26 strán

V Česku sa otvorili volebné miestnosti, občania majú na výber 26 strán

DNES - 14:24Zahraničné

V piatok o 14.00 h sa v Česku otvorili volebné miestnosti v dvojdňových voľbách do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR.

Jednu z obetí útoku v Manchestri zrejme omylom zastrelila polícia

Jednu z obetí útoku v Manchestri zrejme omylom zastrelila polícia

DNES - 13:21Zahraničné

Polícia predpokladá, že podozrivý útočník pri sebe nemal strelnú zbraň.

Britský generál: Rusko sa pravidelne pokúša rušiť signál našich satelitov

Britský generál: Rusko sa pravidelne pokúša rušiť signál našich satelitov

DNES - 12:36Zahraničné

Rusko sa podľa veliteľa britského vesmírneho velenia generálmajora Paula Tedmana pravidelne pokúša rušiť signál britských vojenských satelitov.

Nad vojenskou leteckou základňou v Belgicku spozorovali drony

Nad vojenskou leteckou základňou v Belgicku spozorovali drony

DNES - 12:29Zahraničné

Belgické ministerstvo obrany vyšetruje incident, pri ktorom v noci na štvrtok nad vojenskou leteckou základňou Elsenborn-Butgenbach v blízkosti nemeckých hraníc spozorovali 15 neznámych dronov.

Vosveteit.sk
Google Chrome a Gemini vytvárajú detailný profil o tvojom živote. Zbierané sú aj údaje, ktoré by si nečakalGoogle Chrome a Gemini vytvárajú detailný profil o tvojom živote. Zbierané sú aj údaje, ktoré by si nečakal
Rakovina môže mať nového nepriateľa. Táto látka z bežnej stravy zvyšuje účinnosť liekov a pomáha telu rozkladať nádoryRakovina môže mať nového nepriateľa. Táto látka z bežnej stravy zvyšuje účinnosť liekov a pomáha telu rozkladať nádory
Tvoj telefón už možno ovládajú hackeri. Stačí, že máš nainštalovanú túto „bezpečnostnú“ aplikáciuTvoj telefón už možno ovládajú hackeri. Stačí, že máš nainštalovanú túto „bezpečnostnú“ aplikáciu
Nový spyware sa skrýva v Android aplikáciách, ktoré naoko chránia tvoje súkromie. Kampaň je masívnaNový spyware sa skrýva v Android aplikáciách, ktoré naoko chránia tvoje súkromie. Kampaň je masívna
Od decembra budú tvoje správy cennejšie než zlato. Meta s nimi plánuje niečo, čo môže vážne narušiť tvoje súkromieOd decembra budú tvoje správy cennejšie než zlato. Meta s nimi plánuje niečo, čo môže vážne narušiť tvoje súkromie
Webbov vesmírny teleskop odhalil jeden z najlepších dôkazov existencie „temných hviezd“. Takéto extrémne objekty si nevieš ani predstaviťWebbov vesmírny teleskop odhalil jeden z najlepších dôkazov existencie „temných hviezd“. Takéto extrémne objekty si nevieš ani predstaviť
Netflix pokračuje v brutálnej náloži filmov a seriálov. Tentokrát ťa október aj poriadne vystraší!Netflix pokračuje v brutálnej náloži filmov a seriálov. Tentokrát ťa október aj poriadne vystraší!
OpenAI vypustilo najpokročilejšiu AI na tvorbu videí, akú sme doteraz videli. Sora 2 zvládne aj nemožnéOpenAI vypustilo najpokročilejšiu AI na tvorbu videí, akú sme doteraz videli. Sora 2 zvládne aj nemožné
K objaveniu života mimo Zeme sme o krok bližšie. Tento mesiac môže byť obývateľný a nachádza sa v našej Slnečnej sústaveK objaveniu života mimo Zeme sme o krok bližšie. Tento mesiac môže byť obývateľný a nachádza sa v našej Slnečnej sústave
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP