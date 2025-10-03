  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 3.10.2025Meniny má Stela
14°Bratislava

Balíkoboxy vykrádali synovia známeho bosa

  • DNES - 16:01
  • Košice
Balíkoboxy vykrádali synovia známeho bosa

Z vykrádania balíkoboxov v Košiciach obvinili dve osoby.

V prípade vykrádania výdajných boxov z utorka (30. 9.) v Košiciach polícia obvinila z prečinu krádeže spáchaného formou spolupáchateľstva dve osoby vo veku 32 a 26 rokov. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Košický policajný vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie do vyšetrovacej väzby. Sudca mestského súdu ho akceptoval a do vyšetrovacej väzby vo štvrtok (2. 10.) putoval starší z dvojice obvinených,“ uviedla Ivanová pre TASR.

Sudca pre prípravné konanie mestského súdu vzal do tzv. preventívnej väzby obvineného Filipa O. z dôvodu, že bude pokračovať v trestnej činnosti. TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského súdu Košice Anna Pančurová. „Väzba začala plynúť dňom a hodinou obmedzenia osobnej slobody, to znamená 30. septembra o 1.58 h a vykoná sa v Ústave na výkon väzby Košice,“ uviedla. Obvinený podal proti rozhodnutiu o vzatí do väzby sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať krajský súd.

Obvinení sú synovia Róberta Okoličányho

Obvinený Filip O. aj druhý obvinený Dávid O. sú podľa denníka Korzár synovia Róberta Okoličányho, označovaného v minulosti za bosa košického podsvetia. Po tom, čo mu Najvyšší súd SR v apríli 2018 potvrdil doživotný trest, je na úteku.

Policajti v noci na utorok prichytili pri čine dve osoby, ktoré sa pokúšali vlámať do výdajných boxov v košickej mestskej časti Západ. „V čase, keď ich kriminalisti prekvapili, už mali sedem balíkov s neznámym obsahom a v doposiaľ presne nestanovenej hodnote pripravených na odcudzenie,“ informovala polícia.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
V kauze Bonaparte vypovedali v piatok ďalší stavební znalci

V kauze Bonaparte vypovedali v piatok ďalší stavební znalci

DNES - 14:07Domáce

V kauze súvisiacej s bytovým komplexom Bonaparte, v ktorej sú obžalované tri osoby vrátane Ladislava Bašternáka, vypovedali v piatok pred Mestským súdom Bratislava I dvaja znalci z odboru stavebníctva.

SHMÚ vydal výstrahu pre východ: Toto potrápi viacero okresov

SHMÚ vydal výstrahu pre východ: Toto potrápi viacero okresov

DNES - 13:11Domáce

Výstrahy platia do piatku poobedia.

V Bratislave našli hubu nebezpečnú pre ľudí

V Bratislave našli hubu nebezpečnú pre ľudí

DNES - 12:53Domáce

Vedci z Ústavu ekológie lesa Slovenskej akadémie vied našli v Bratislave hubu, ktorá likviduje javory. Nebezpečná je aj pre niektorých ľudí.

SaS navrhuje, aby niektorí lekári museli zabezpečiť náhradu v rámci okresu

SaS navrhuje, aby niektorí lekári museli zabezpečiť náhradu v rámci okresu

DNES - 12:46Domáce

Poslanci opozičnej SaS predložili do parlamentu novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

Vosveteit.sk
Google Chrome a Gemini vytvárajú detailný profil o tvojom živote. Zbierané sú aj údaje, ktoré by si nečakalGoogle Chrome a Gemini vytvárajú detailný profil o tvojom živote. Zbierané sú aj údaje, ktoré by si nečakal
Rakovina môže mať nového nepriateľa. Táto látka z bežnej stravy zvyšuje účinnosť liekov a pomáha telu rozkladať nádoryRakovina môže mať nového nepriateľa. Táto látka z bežnej stravy zvyšuje účinnosť liekov a pomáha telu rozkladať nádory
Tvoj telefón už možno ovládajú hackeri. Stačí, že máš nainštalovanú túto „bezpečnostnú“ aplikáciuTvoj telefón už možno ovládajú hackeri. Stačí, že máš nainštalovanú túto „bezpečnostnú“ aplikáciu
Nový spyware sa skrýva v Android aplikáciách, ktoré naoko chránia tvoje súkromie. Kampaň je masívnaNový spyware sa skrýva v Android aplikáciách, ktoré naoko chránia tvoje súkromie. Kampaň je masívna
Od decembra budú tvoje správy cennejšie než zlato. Meta s nimi plánuje niečo, čo môže vážne narušiť tvoje súkromieOd decembra budú tvoje správy cennejšie než zlato. Meta s nimi plánuje niečo, čo môže vážne narušiť tvoje súkromie
Webbov vesmírny teleskop odhalil jeden z najlepších dôkazov existencie „temných hviezd“. Takéto extrémne objekty si nevieš ani predstaviťWebbov vesmírny teleskop odhalil jeden z najlepších dôkazov existencie „temných hviezd“. Takéto extrémne objekty si nevieš ani predstaviť
Netflix pokračuje v brutálnej náloži filmov a seriálov. Tentokrát ťa október aj poriadne vystraší!Netflix pokračuje v brutálnej náloži filmov a seriálov. Tentokrát ťa október aj poriadne vystraší!
OpenAI vypustilo najpokročilejšiu AI na tvorbu videí, akú sme doteraz videli. Sora 2 zvládne aj nemožnéOpenAI vypustilo najpokročilejšiu AI na tvorbu videí, akú sme doteraz videli. Sora 2 zvládne aj nemožné
K objaveniu života mimo Zeme sme o krok bližšie. Tento mesiac môže byť obývateľný a nachádza sa v našej Slnečnej sústaveK objaveniu života mimo Zeme sme o krok bližšie. Tento mesiac môže byť obývateľný a nachádza sa v našej Slnečnej sústave
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP