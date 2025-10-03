  • Články
MIRRI odmietlo kritiku za IT tendre, chce ukončiť „predražené IT služby“

  • DNES - 14:58
  • Bratislava
MIRRI odmietlo kritiku za IT tendre, chce ukončiť „predražené IT služby"

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) odmietlo kritiku opozície za aktuálne obstarávanie IT služieb.

Do súťaže sa podľa rezortu môže prihlásiť každý, kto má záujem a výsledkom má byť ukončenie „predražených IT služieb“, ktoré neprinášajú výsledok pre občanov a ich funkcionalita je podľa MIRRI diskutabilná. Opozičné strany PS a Za ľudí označili proces obstarávania za netransparentný, zbytočný a upozornili aj na postupne rastúcu cenu zákazky.

Aktuálna zákazka nadväzuje na projekt pripravovaný viac ako päť rokov. Je čas konať, nie donekonečna diskutovať. Nezdieľame nadšenie PS z existujúceho stavu stránky slovensko.sk a chceme to zmeniť,“ uviedlo MIRRI.

Postup realizácie celého projektu je podľa MIRRI plne v súlade s pravidlami a zákonom. Kritici podľa rezortu zamlčali, že každá zmluva, ktorá vzíde z verejného obstarávania obsahuje odkladaciu podmienku a informáciu, že zmluva sa bude realizovať iba v prípade, ak všetky procesy prejdú riadnou kontrolou a bude zabezpečené financovanie.

MIRRI víta, že prípad smeruje na Úrad pre verejné obstarávanie. „Presne takto sa majú spory riešiť - zákonnou cestou a nie populistickými tlačovkami. Ak má druhá strana aspoň jeden relevantný argument, čo zatiaľ nepreukázala, ÚVO rozhodne v jej prospech,“ dodal rezort. Detaily o modernizácii služieb štátu a skutočných dôvodoch kritiky plánuje MIRRI predstaviť budúci týždeň.

Zdroj: Info.sk, TASR
