Turista zahynul v horách, pri fotografovaní spadol z útesu
- DNES - 7:14
- S'-čchuan
Muž sa mal v pohorí pohybovať prvýkrát, kvôli odistenému lanu padal vyše 100 metrov.
Turista, známy len ako Hong, zahynul v horách čínskej provincie S'-čchuan po tom, ako si odpútal bezpečnostné istenie. Informoval o tom portál Channel News Asia, podľa ktorého sa tridsiatnik pokúšal zhotoviť fotografie.
K tragickej udalosti došlo vo štvrtok 25. septembra pri výstupe na vrchol Nama Peak. Pád muža zachytili vo videu ďalší lezci. Zo záberov, ktoré dnes kolujú na sociálnych sieťach, vyplýva, že keď sa Hong pokúsil postaviť, potkol sa a spadol do hlbokej priepasti.
(Warning: distressing video). This incident happened on Sep 25, on Mt. Nama in Sichuan. The 31-year-old male hiker Hong tried to help fellow hikers take photos after reaching the summit (5588m). He apparently unclipped his safety rope, removed his crampons before suddenly… pic.twitter.com/aMAjbqkZG7— Manya Koetse (@manyapan) October 1, 2025
Ako ďalej približuje Channel News Asia, pozostalí po Hongovi uviedli, že horu navštívil prvýkrát. Nama Peak pritom siaha do výšky vyše 5500 metrov nad morom. Muž mal padať do hĺbky 100 až 200 metrov.
Hongovo telo našli bez známok života po troch dňoch. Prípadom sa zaoberá polícia.
