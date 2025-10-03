  • Články
V Česku sa otvorili volebné miestnosti, občania majú na výber 26 strán

V piatok o 14.00 h sa v Česku otvorili volebné miestnosti v dvojdňových voľbách do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR.

Voliči môžu počas prvého dňa svoj hlas odovzdať až do 22.00 h. Lídri strán a hnutí ešte krátko pred začiatkom hlasovania vyzvali ľudí, aby prišli odovzdať svoj hlas a nenechali za seba rozhodnúť iných, informuje spravodajkyňa TASR.

Česi volia v 14 volebných obvodoch, ktoré sú zhodné s územiami krajov a celkom sa v nich nachádza okolo 14.800 okrskov. V tohtoročných voľbách sa o ich priazeň uchádza 26 zoskupení, za ktoré kandiduje viac než 4400 kandidátov. Podľa prieskumov volebných preferencií by sa do snemovne mohlo dostať sedem subjektov.

Okrem výberu nových zákonodarcov budú ľudia takmer na 40 miestach rozhodovať aj v miestnych referendách. Najčastejšie pôjde o veterné elektrárne a napríklad v Prahe 1 sa bude týkať obmedzenia premávky a parkovania požičiavaných elektrokolobežiek.

V zahraničí môžu Česi voliť na 108 zastupiteľských úradoch. Do osobitného zoznamu voličov v zahraničí sa zapísalo 27.574 občanov, pričom o vydanie písomností potrebných na to, aby mohli voliť korešpondenčne, požiadalo takmer 11.000 z nich. Ako prví začali na ambasádach voliť Česi v Južnej Amerike. Výsledky volieb by podľa odhadov mali byť známe v sobotu večer.

Vo voľbách do Poslaneckej snemovne v roku 2021 mohlo voliť 8.275.752 ľudí, platných hlasov nakoniec bolo 5.375.090. O voličov sa vtedy uchádzalo 22 politických subjektov, do snemovne sa dostali štyri z nich - koalícia SPOLU, hnutie ANO, koalícia Pirátov a STAN a hnutie SPD. Volebná účasť bola 65,43 percenta.

Zdroj: Info.sk, TASR
