Piatok, 3.10.2025
V kauze Bonaparte vypovedali v piatok ďalší stavební znalci

V kauze súvisiacej s bytovým komplexom Bonaparte, v ktorej sú obžalované tri osoby vrátane Ladislava Bašternáka, vypovedali v piatok pred Mestským súdom Bratislava I dvaja znalci z odboru stavebníctva.

Ich úlohou bolo vyčíslenie nákladov na hrubú stavbu. Proces má pokračovať 5. decembra čítaním listinných dôkazov. Nie je vylúčené ani skončenie dokazovania a prednes záverečných rečí.

Obaja znalci robili obhliadku stavby v čase, keď už bola užívaná. Prvý z nich poukázal na to, že medzi špecifické prvky stavby patrili odľahčené stropy, ktorými vznikli zvýšené náklady na stavbu. Znalci zhodne ozrejmili, že ani jeden z nich nevykonal sondáž hrubej stavby, keďže v čase ich prieskumu sa k nim bez deštrukcie nedalo dostať. Keďže sa k hrubej stavbe nemohli dostať, nacenili ju na základe poskytnutých podkladov.

Prokurátor podal obžalobu na Ladislava Bašternáka v kauze bytového komplexu Bonaparte v júni 2022. V prípade sú obžalované spolu tri osoby zo zločinu neodvedenia dane a poistného. Voči štvrtému obžalovanému bolo trestné stíhanie zastavené z dôvodu jeho úmrtia. Prípad sa týka podozrení z neoprávneného uplatnenia nároku na nadmerný odpočet DPH. Daňový úrad si uplatňuje nárok na náhradu škody vo výške viac ako 913.000 eur.

Zdroj: Info.sk, TASR
