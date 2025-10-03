V kauze Bonaparte vypovedali v piatok ďalší stavební znalci
V kauze súvisiacej s bytovým komplexom Bonaparte, v ktorej sú obžalované tri osoby vrátane Ladislava Bašternáka, vypovedali v piatok pred Mestským súdom Bratislava I dvaja znalci z odboru stavebníctva.
Ich úlohou bolo vyčíslenie nákladov na hrubú stavbu. Proces má pokračovať 5. decembra čítaním listinných dôkazov. Nie je vylúčené ani skončenie dokazovania a prednes záverečných rečí.
Obaja znalci robili obhliadku stavby v čase, keď už bola užívaná. Prvý z nich poukázal na to, že medzi špecifické prvky stavby patrili odľahčené stropy, ktorými vznikli zvýšené náklady na stavbu. Znalci zhodne ozrejmili, že ani jeden z nich nevykonal sondáž hrubej stavby, keďže v čase ich prieskumu sa k nim bez deštrukcie nedalo dostať. Keďže sa k hrubej stavbe nemohli dostať, nacenili ju na základe poskytnutých podkladov.
Prokurátor podal obžalobu na Ladislava Bašternáka v kauze bytového komplexu Bonaparte v júni 2022. V prípade sú obžalované spolu tri osoby zo zločinu neodvedenia dane a poistného. Voči štvrtému obžalovanému bolo trestné stíhanie zastavené z dôvodu jeho úmrtia. Prípad sa týka podozrení z neoprávneného uplatnenia nároku na nadmerný odpočet DPH. Daňový úrad si uplatňuje nárok na náhradu škody vo výške viac ako 913.000 eur.
SHMÚ vydal výstrahu pre východ: Toto potrápi viacero okresov
Výstrahy platia do piatku poobedia.
V Bratislave našli hubu nebezpečnú pre ľudí
Vedci z Ústavu ekológie lesa Slovenskej akadémie vied našli v Bratislave hubu, ktorá likviduje javory. Nebezpečná je aj pre niektorých ľudí.
SaS navrhuje, aby niektorí lekári museli zabezpečiť náhradu v rámci okresu
Poslanci opozičnej SaS predložili do parlamentu novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.
Tragédia na železnici: Po strete s rýchlikom zomrelo 18-ročné dievča
Mladej žene nedokázali pomôcť ani záchranári.