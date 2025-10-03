  • Články
V centre mesta sa zrútila časť bytovky, následky zachytila kamera

  • DNES - 18:29
  • New York
Podľa primátora došlo k „určitému typu výbuchu“. Incidentom sa zaoberá polícia.

V severnej štvrti mesta New York Bronxe došlo v stredu 1. októbra k zrúteniu časti výškovej bytovky. Informoval o tom portál BBC s tým, že pri incidente sa nik nezranil. Na sociálnych sieťach medzitým zverejnili niekoľko záberov zachytávajúcich kolaps časti 20-poschodovej budovy.

Podľa starostky mestského obvodu Vanessy Gibsonovej došlo k podobnej udalosti už aj v minulosti. Tentokrát sa v bytovke našťastie nenachádzali takmer žiadni obyvatelia, väčšina z nich bola v práci alebo škole. „Vyhli sme sa tu veľkej katastrofe,“ uviedla.

Došlo k výbuchu

Primátor New Yorku Eric Adams v súvislosti so zrútením časti budovy uviedol, že došlo k „určitému typu výbuchu“. Incident aktuálne preveruje polícia.

Prezident newyorského hasičského zboru Robert Tucker pre BBC dodal, že k výbuchu, ktorý zaznamenali o ôsmej ráno miestneho času, došlo pravdepodobne vo vetracej šachte. „Vďakabohu sa nik nezranil,“ dodal.

Primátor neskôr vysvetlil, že 1. októbra sa v New Yorku oficiálne začína vykurovacia sezóna. Hoci sa vykurovacie systémy vo výškových budovách kontrolujú počas leta, k výbuchu mohla prispieť aj zanedbaná previerka.

Zdroj: Info.sk, DP, bbc.com
