Piatok, 3.10.2025
12°Bratislava

Jednu z obetí útoku v Manchestri zrejme omylom zastrelila polícia

  • DNES - 13:21
  • Londýn
Jednu z obetí útoku v Manchestri zrejme omylom zastrelila polícia

Polícia predpokladá, že podozrivý útočník pri sebe nemal strelnú zbraň.

Britský premiér Keir Starmer v piatok spolu s manželkou Victoriou navštívili miesto útoku pred synagógou v Manchestri, pri ktorom vo štvrtok zahynuli dvaja ľudia a traja ďalší utrpeli ťažké zranenia. Podľa miestnej polície bola jedna z obetí pravdepodobne omylom zastrelená políciou, keď sa snažila zlikvidovať páchateľa, informuje TASR na základe televízie Sky News.

Patológ ministerstva vnútra predbežne stanovil, že jedna zo zosnulých obetí utrpela zranenie, ktoré zodpovedá strelnej rane,“ uviedol vo vyhlásení náčelník polície grófstva Veľký Manchester Sir Stephen Watson.

Polícia predpokladá, že podozrivý útočník Jihad al Shamie pri sebe nemal strelnú zbraň. „Jediné výstrely pochádzali od príslušníkov polície oprávnených používať strelné zbrane, ktorí sa snažili zabrániť páchateľovi vo vstupe do synagógy a spôsobení ďalšej ujmy našej židovskej komunite,“ píše sa vo vyhlásení.

Z toho vyplýva, že po ďalšom forenznom vyšetrení sa môže ukázať, že toto zranenie bolo, žiaľ, tragickým a nepredvídateľným dôsledkom nevyhnutných opatrení, ktoré prijali policajti, aby ukončili tento brutálny útok,“ doplnil Watson. Pitvu lekári dokončia v priebehu piatka.

Polícia dodala, že jedna zo zranených osôb tiež utrpela strelné zranenie, ktoré však nie je život ohrozujúce.

Útok na synagógu hebrejskej kongregácie Heaton Park na predmestí Crumpsall sa odohral vo štvrtok okolo 9.30 h miestneho času (10.30 h SELČ). V synagóge v tom čase prebiehali modlitby pri príležitosti najväčšieho židovského sviatku Jom kipur (Deň zmierenia).

Watson na brífingu informoval, že podozrivý - 35-ročný britský občan sýrskeho pôvodu al Shamie - najprv vrazil autom do ľudí pred synagógou a potom zaútočil nožom na člena ochranky. V čase útoku sa v synagóge nachádzalo množstvo veriacich. Polícia ho vyšetruje ako akt terorizmu.

Zdroj: Info.sk, TASR
