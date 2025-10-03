SHMÚ vydal výstrahu pre východ: Toto potrápi viacero okresov
Výstrahy platia do piatku poobedia.
Vo viacerých okresoch východného Slovenska sa môže v piatok vyskytnúť silný vietor. Upozornil na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe. Vydal preto výstrahy prvého stupňa s predbežnou platnosťou do 15.30 h.
Očakáva sa vietor s rýchlosťou 70 km/h
Ojedinelý výskyt vetra s rýchlosťou až do 70 kilometrov za hodinu očakávajú meteorológovia v okrese Poprad, Rožňava, Košice, Trebišov, Michalovce a Sobrance. S vetrom však treba rátať aj v okrese Brezno v Banskobystrickom kraji.
Foto: shmu.sk
Rýchlosť vetra predstavuje podľa odborníkov potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danom ročnom období a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ dodali.
V kauze Bonaparte vypovedali v piatok ďalší stavební znalci
V kauze súvisiacej s bytovým komplexom Bonaparte, v ktorej sú obžalované tri osoby vrátane Ladislava Bašternáka, vypovedali v piatok pred Mestským súdom Bratislava I dvaja znalci z odboru stavebníctva.
V Bratislave našli hubu nebezpečnú pre ľudí
Vedci z Ústavu ekológie lesa Slovenskej akadémie vied našli v Bratislave hubu, ktorá likviduje javory. Nebezpečná je aj pre niektorých ľudí.
SaS navrhuje, aby niektorí lekári museli zabezpečiť náhradu v rámci okresu
Poslanci opozičnej SaS predložili do parlamentu novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.
Tragédia na železnici: Po strete s rýchlikom zomrelo 18-ročné dievča
Mladej žene nedokázali pomôcť ani záchranári.