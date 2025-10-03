Nádejnú moderátorku našli mŕtvu v jej dome
- DNES - 8:39
- Tegucigalpa
Úmrtie mladej influencerky a moderátorky potvrdila rodina. Tá zároveň ozrejmila možnú príčinu.
Influencerku a televíznu moderátorku z Hondurasu Jennifer Nicole Rivasovú našli mŕtvu v jej dome v hlavnom meste Tegucigalpa. Informoval o tom magazín People s tým, že k nálezu jej tela bez známok života došlo v stredu 1. októbra.
Podľa miestnych médií sa rodina 21-ročnej Rivasovej vyjadrila, že mladá moderátorka dlhodobo trpela epilepsiou, ktorá mohla zapríčiniť jej náhle úmrtie.
TikTok Star Jennifer Nicole Rivas, 21, Found Dead in Her Home https://t.co/q8g9CcPpPG— People (@people) October 2, 2025
Rivasová pôsobila ako obľúbená moderátorka honduraskej stanice CHTV. Známa bola aj na sociálnych sieťach, kde ju sledovalo vyše 100 tisíc ľudí.
Úmrtie jednej zo svojich kolegýň komentoval na sociálnych sieťach aj YouTuber Gazù Bbx, ktorý spolu s ňou uvádzal podcast El Showsero TV. Rivasovú v príspevku opísal ako „osobu plnú energie a entuziazmu, ktorá zanechala stopu na každom spoločnom okamihu“. „Rodine, priateľom a známym vyjadrujeme v týchto náročných chvíľach úprimnú sústrasť,“ dodal Gazù Bbx.
Rivasová bola aj súčasťou zoskupenia Los Venados 504, ktoré na internete zverejňovalo vtipné scénky. „Odpočívaj v pokoji, bábika, ďakujeme, že si nás rozosmievala s Los Venados 504,“ napísal jeden z priaznivcov kanála v komentároch na TikToku. „Aká bola krásna. Odpočívaj v pokoji,“ dodal ďalší.
