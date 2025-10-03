  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 3.10.2025Meniny má Stela
12°Bratislava

Britský generál: Rusko sa pravidelne pokúša rušiť signál našich satelitov

  • DNES - 12:36
  • Londýn
Britský generál: Rusko sa pravidelne pokúša rušiť signál našich satelitov

Rusko sa podľa veliteľa britského vesmírneho velenia generálmajora Paula Tedmana pravidelne pokúša rušiť signál britských vojenských satelitov.

Incidenty, pri ktorých sa Rusko aktívne snaží narušiť fungovanie britských vojenských zariadení vo vesmíre evidujú na týždennej báze. Povedal to v rozhovore pre televíziu BBC, na ktorú sa odvoláva agentúra DPA, informuje TASR.

Spojené kráľovstvo prevádzkuje približne šesť špecializovaných vojenských satelitov určených na komunikáciu a monitorovanie. Všetky sú vybavené technológiou na potláčanie rušenia.

Evidujeme, že Rusi sa neustále pokúšajú o rušenie našich satelitov,“ uviedol Tedman, podľa ktorého sa Moskva snaží z britských družíc získať informácie.

V reakcii na rastúce medzinárodné napätie Británia a Spojené štáty v septembri uskutočnili svoju prvú koordinovanú satelitnú operáciu vo vesmíre. Podľa predstaviteľov oboch armád ide o významný krok vpred v oblasti vzájomnej spolupráce.

Spolu s našimi spojencami vykonávame operácie na obežnej dráhe Zeme slúžiace na ochranu našich spoločných národných a vojenských záujmov vo vesmíre,“ zdôraznil Tedman.

DPA pripomína, že podobným hrozbám nečelí iba Británia. V septembri nemecký minister obrany Boris Pistorius oznámil, že Rusko sledovalo dva satelity Intelsat používané nemeckou armádou.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Nad vojenskou leteckou základňou v Belgicku spozorovali drony

Nad vojenskou leteckou základňou v Belgicku spozorovali drony

DNES - 12:29Zahraničné

Belgické ministerstvo obrany vyšetruje incident, pri ktorom v noci na štvrtok nad vojenskou leteckou základňou Elsenborn-Butgenbach v blízkosti nemeckých hraníc spozorovali 15 neznámych dronov.

Rusko v noci podniklo veľký útok na energetickú infraštruktúru Ukrajiny

Rusko v noci podniklo veľký útok na energetickú infraštruktúru Ukrajiny

DNES - 10:48Zahraničné

Ruské sily v noci na piatok podnikli veľký útok na ukrajinskú energetickú infraštruktúru.

Lídri si na summite EPC uťahovali z Trumpovej zámeny Arménska s Albánskom

Lídri si na summite EPC uťahovali z Trumpovej zámeny Arménska s Albánskom

DNES - 10:20Zahraničné

Geografická popletenosť amerického prezidenta Donalda Trumpa bola vo štvrtok terčom posmeškov medzi svetovými lídrami na summite Európskeho politického spoločenstva.

Orbán: Maďari nechcú byť v Európskej únii s Ukrajinou

Orbán: Maďari nechcú byť v Európskej únii s Ukrajinou

DNES - 9:39Zahraničné

Maďarský premiér Viktor Orbán v piatkovom pravidelnom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió vyhlásil, že Maďari nechcú byť v Európskej únii spolu s Ukrajincami.

Vosveteit.sk
Tvoj telefón už možno ovládajú hackeri. Stačí, že máš nainštalovanú túto „bezpečnostnú“ aplikáciuTvoj telefón už možno ovládajú hackeri. Stačí, že máš nainštalovanú túto „bezpečnostnú“ aplikáciu
Nový spyware sa skrýva v Android aplikáciách, ktoré naoko chránia tvoje súkromie. Kampaň je masívnaNový spyware sa skrýva v Android aplikáciách, ktoré naoko chránia tvoje súkromie. Kampaň je masívna
Od decembra budú tvoje správy cennejšie než zlato. Meta s nimi plánuje niečo, čo môže vážne narušiť tvoje súkromieOd decembra budú tvoje správy cennejšie než zlato. Meta s nimi plánuje niečo, čo môže vážne narušiť tvoje súkromie
Webbov vesmírny teleskop odhalil jeden z najlepších dôkazov existencie „temných hviezd“. Takéto extrémne objekty si nevieš ani predstaviťWebbov vesmírny teleskop odhalil jeden z najlepších dôkazov existencie „temných hviezd“. Takéto extrémne objekty si nevieš ani predstaviť
Netflix pokračuje v brutálnej náloži filmov a seriálov. Tentokrát ťa október aj poriadne vystraší!Netflix pokračuje v brutálnej náloži filmov a seriálov. Tentokrát ťa október aj poriadne vystraší!
OpenAI vypustilo najpokročilejšiu AI na tvorbu videí, akú sme doteraz videli. Sora 2 zvládne aj nemožnéOpenAI vypustilo najpokročilejšiu AI na tvorbu videí, akú sme doteraz videli. Sora 2 zvládne aj nemožné
K objaveniu života mimo Zeme sme o krok bližšie. Tento mesiac môže byť obývateľný a nachádza sa v našej Slnečnej sústaveK objaveniu života mimo Zeme sme o krok bližšie. Tento mesiac môže byť obývateľný a nachádza sa v našej Slnečnej sústave
Táto nová slabina vo WhatsAppe ohrozuje tvoje súkromie a hackeri ju už vo veľkom zneužívajú. Otvára im dvere do tvojho zariadeniaTáto nová slabina vo WhatsAppe ohrozuje tvoje súkromie a hackeri ju už vo veľkom zneužívajú. Otvára im dvere do tvojho zariadenia
AKTUÁLNE: Vo veľkom sa šíri nový Android trojan Datzbro. Ovládne tvoj telefón, vybieli ti účet a ty o tom nebudeš mať ani tušenieAKTUÁLNE: Vo veľkom sa šíri nový Android trojan Datzbro. Ovládne tvoj telefón, vybieli ti účet a ty o tom nebudeš mať ani tušenie
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP