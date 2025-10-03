Britský generál: Rusko sa pravidelne pokúša rušiť signál našich satelitov
12:36
Londýn
Rusko sa podľa veliteľa britského vesmírneho velenia generálmajora Paula Tedmana pravidelne pokúša rušiť signál britských vojenských satelitov.
Incidenty, pri ktorých sa Rusko aktívne snaží narušiť fungovanie britských vojenských zariadení vo vesmíre evidujú na týždennej báze. Povedal to v rozhovore pre televíziu BBC, na ktorú sa odvoláva agentúra DPA, informuje TASR.
Spojené kráľovstvo prevádzkuje približne šesť špecializovaných vojenských satelitov určených na komunikáciu a monitorovanie. Všetky sú vybavené technológiou na potláčanie rušenia.
„Evidujeme, že Rusi sa neustále pokúšajú o rušenie našich satelitov,“ uviedol Tedman, podľa ktorého sa Moskva snaží z britských družíc získať informácie.
V reakcii na rastúce medzinárodné napätie Británia a Spojené štáty v septembri uskutočnili svoju prvú koordinovanú satelitnú operáciu vo vesmíre. Podľa predstaviteľov oboch armád ide o významný krok vpred v oblasti vzájomnej spolupráce.
„Spolu s našimi spojencami vykonávame operácie na obežnej dráhe Zeme slúžiace na ochranu našich spoločných národných a vojenských záujmov vo vesmíre,“ zdôraznil Tedman.
DPA pripomína, že podobným hrozbám nečelí iba Británia. V septembri nemecký minister obrany Boris Pistorius oznámil, že Rusko sledovalo dva satelity Intelsat používané nemeckou armádou.
