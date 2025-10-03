Nad vojenskou leteckou základňou v Belgicku spozorovali drony
- DNES - 12:29
- Brusel
Belgické ministerstvo obrany vyšetruje incident, pri ktorom v noci na štvrtok nad vojenskou leteckou základňou Elsenborn-Butgenbach v blízkosti nemeckých hraníc spozorovali 15 neznámych dronov. TASR o tom informuje podľa správy magazínu Politico.
Podľa rezortu obrany nie je jasné, odkiaľ drony prileteli, ani kto ich ovládal. Po prelete ponad základňu však podľa svedkov odleteli za nemecké hranice.
Drony spozorovali vo štvrtok večer aj nad letiskom v nemeckom Mníchove, čo viedlo k zrušeniu 17 letov a zasiahlo takmer 3000 cestujúcich. Prelety neznámych dronov za uplynulé týždne hlásili aj v Dánsku, Nórsku či Nemecku.
Poľsko, Rumunsko a Estónsko informovali, že ich vzdušné priestory narušili stíhacie lietadlá alebo drony z Ruska. Moskvu obviňujú z testovania pripravenosti a obranyschopnosti Aliancie.
Viacero podobných incidentov v Európe podnietilo diskusiu o stave protivzdušnej obrany. Štáty na východnej hranici Európskej únie (EÚ) preto podporuje vytvorenie takzvaného „múru proti dronom“.
Britský generál: Rusko sa pravidelne pokúša rušiť signál našich satelitov
Rusko sa podľa veliteľa britského vesmírneho velenia generálmajora Paula Tedmana pravidelne pokúša rušiť signál britských vojenských satelitov.
Rusko v noci podniklo veľký útok na energetickú infraštruktúru Ukrajiny
Ruské sily v noci na piatok podnikli veľký útok na ukrajinskú energetickú infraštruktúru.
Lídri si na summite EPC uťahovali z Trumpovej zámeny Arménska s Albánskom
Geografická popletenosť amerického prezidenta Donalda Trumpa bola vo štvrtok terčom posmeškov medzi svetovými lídrami na summite Európskeho politického spoločenstva.
Orbán: Maďari nechcú byť v Európskej únii s Ukrajinou
Maďarský premiér Viktor Orbán v piatkovom pravidelnom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió vyhlásil, že Maďari nechcú byť v Európskej únii spolu s Ukrajincami.